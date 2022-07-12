نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول طراز الوحش الروسي.. لادا نيفا برونتو فى السعودية اقوى سيارة دفع رباعى رياضية بمواصفات لا تقبل المنافسة واسعار جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أول طراز الوحش الروسي.. لادا نيفا برونتو فى السعودية ، تسابق دائمًا شركات السيارات على إنتاج سيارا ت هجينية وكهربائية حتى تتمكن من أن تتواصل لإنتاج نسخة أفضل من السيارات التي تكوم صديقة للبيئة، ولكن مازالت الكثير من أنواع السيارات الأخرى التي تعمل على إنتاج أنواع سيارات تقليدية، والتي تتسم بدرجة كبيرة لها شعبية واسعة بين جميع المستهلكين، وبذات الإطار قامت شركة أوتوفاز الروسية المعروفة بمجال إنتاج وطرح السيارات أعلنت عن البدء بفتح باب الحجز للسيارات المتعلقة بموديل لادا نيفا 2022.

أول طراز الوحش الروسي.. لادا نيفا برونتو فى السعودية

مواصفات سيارة لادا نيفا برونتو 2022

قد جاءت السيارة تتمتع بالكثير من المواصفات ومميزات متعددة جعلت منها أفضل السيارات الأولى بكافة أنحاء العالم وليس فقط الشرق الأوسط بسبب ما تتميز به السيارة عن باقي أنواع السيارات الأخرى ومنها الآتي:ـ

السيارة متوفرة بنوعان من المحرك الأول ذات سعة تبلغ قوته نحو 1600 سي سي وينتج عنه قوة تبلغ 114 حصان، أما المحرك الثاني ينتج عنه قوة تصل حتى 2000 سي سي وينتج عنه قوة 168 حصان.

محرك السيارة الأول يدعم العمل بناقل حركة يدوي أما بالنسبة لنوع المحرك الثاني مزود بناقل حركة أتوماتيك ويعمل بنحو 6 سرعات متنوعة من الناقلات اليدوية، لعجلات السيارة قد تم صناعتها من البلاستيك الغير قابل للكسر.

قياس جنوط العجلات الخاصة بالسيارة الرياضية يبلغ نحو 15 بوصة والسيارة تعمل عن طريق نظام الحقن الإلكتروني وفرامل رئيسية تمنع الانغلاق.

النوافذ الموجودة في السيارة من نوع اليو إس بي كما أنها تعمل بتقنية الاتصال من خلال تقنية الاتصال بالبلوتوث ومتاح بها نقطة الوايف اي.

كما أن سعر السيارة يتنافس وتعد لادا نيفا من السيارات الشبابية مناسبة للسير على الطرق الواعرة.

مزودة بفتحة سقف من أعلى كما أنها مصممة بأجود أنواع الأقمشة والجلود.

سعر سيارة لادا نيفا برونتو في السعودية

قد أشار الكثير من الخبراء بأن سعر السيارة لادا نيفا قد تم القيام بطرحها بسعر يتراوح ما بين 6320,000 وحتى 717,000 روبل روسي، فيما يعادل 8,582 دولار وحتى 9,735 دولار في الأسواق المحلية فيما يعادل نحو 36,45 ألف ريال سعودي.