نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الرياضية الهاتشباك الفوق رائعة …سيارة تويوتا جي آر 2023 أحداث مواصفاتها ومميزاتها الجبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا جي آر 2023 أحداث مواصفاتها، تويوتا كورولا جي آر 2023 أحد السيارات المذهلة التي أنتجتها شركة تويوتا بعد إضافة العديد من التعديلات التي رفعت من مستوى أدائها بشكل متميز لتدخل في منافسة قوية مع أسرع السيارات، تدخل ضمن فئة سيارات الهاتشباك التي تم إضافة التعديلات على محركها لتتضاعف قوته ويعمل عن طريق الدفع الرباعي للعجلات. سيارة تويوتا جي آر 2023 أحداث مواصفاتها تم استبدال المحرك القديم لسيارة تويوتا كورولا الذي كان يعمل بقوة 168 حصان وسعة بحجم 2 لتر.

وقد كان يتكون من أربع سلندرات فتم استبداله في الموديل الجديد بمحرك مرتبط بشاحن توربيني بسعة تبلغ 1600 سي سي.

يشمل نحو ثلاث سلندرات وتم تزويد المحرك بناقل حركة يدوي يعمل بست سرعات مختلفة عن طريق نظام الدفع الكلى للعجلات.

مما يعمل على موازنة العزم والقوه بين المحاور الخلفية والأمامية للسيارة.

الألومنيوم هو المعدن الأساسي في صناعة غطاء المحرك والأبواب الداخلية للسيارة.

حيث يساعد على تخفيف وزنها بمقدار يقرب من 86 كيلو جرام فزاد من قوة أدائها وسرعتها.

كما تم إضافة نظام التعليق الذي يعمل على توفير قدره انعطاف على الطرق المختلفة.

عجلات السيارة تأتي باللون الأسود اللامعة مقاس 18 إنش.

نظام المكابح مزود بأربع ملاقط من الألومنيوم.

قدره المحرك كبيرة حيث يعمل بقوه 300 حصان وبعزم دوران 370 نيوتن لكل متر أي ضعف القوه لمحرك تويوتا كورولا السابق. مميزات سيارات تويوتا كورولا جي آر 2023 تتميز بوجود فتحة عمودية على جانبي السيارة.

تحتوي على نظام عادم من ثلاثة أنابيب مصنوعة من الفولاذ الذي يقاوم الصدأ.

تشمل شاشة بمقاس 8 بوصة تدعم الأوامر الصوتية.

توجد بها شاشة عدادات قياس 12.3 بوصة.

مقاعد السيارة رياضية من القماش الفاخر وتأتي بتطريزات ملونة باللون الرمادي وعليها شارات جي آر.

يوجد بها أنظمة حماية وأمان مثل نظام التحذير من مغادرة المسار ونظام تثبيت السرعة و نظام التحذير قبل الاصطدام. سعر سيارة تويوتا كورولا جي آر 2023 سيتم الإعلان من قبل شركة تويوتا عن سعر سيارة تويوتا كورولا جي آر 2023 الجديدة الأشهر القادمة ليبدأ بيعها في الأسواق في فصل الخريف.

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