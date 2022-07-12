نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مواصفاتها ليس لها بديل” سيارة تويوتا لاند كروزر ومميزاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا لاند كروزر من السيارات التي يبحث الكثير عن مواصفاتها لما لها من كثير من المميزات حيث تختلف عن كثير من السيارات الأخرى، وسعرها يفضله الكثير حيث تمتعت تويوتا لاند كروزر إصدار 2012 بوجود شبك تهوية مصنع من الكروم، وتم وضع صادم من الأمام وتزودت بأضواء واضحة من الأمام وأضواء الدائرية الخاصة بالضباب ووضع أضواء على المرايا من الجانبين. ولكم المواصفات الخاصة بسيارة تويوتا لاند كروزر.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر من الخلف

تتميز تويوتا لاند كروزر من الخلف بوجود أضواء واضحة بدرجة عالية وهذه الأضواء تجمع بين الباب الموجود بالخلف والباب البارز، وتم تزويدها من الخلف بإطارات مقاس 18 بشكل جديد.

مواصفات السيارة من الداخل

السيارة من الداخل في إصدار عام 2013 تم تجهيزها بدرجة عالية من الفخامة والأناقة، وقد تم تحديث شكل العدادات لجعلها تتميز بالعصرية، وعجلة القيادة تم صنعها من الخشب المتعرج وزيادة حجم المقابض الخاصة بالأبواب وتم تزويد المقاعد بتكييف هوائي، والكونسول المتواجد بالوسط تم تزويده بشاشة عرض بحجم أكبر ومن خلالها يتحكم السائق في وظائف السيارة المختلفة ومن الوظائف المتواجدة في السيارة الملاحة والقيادة والترفيه.

ويوجد بهذا الكونسول عدد من الأزرار الخاصة بالتحكم في في الراديو والصوت والتكييف، وتم تزويد السيارة أيضا بمشغل أقراص يرتبط بالنظام الصوتي الخاص بها الذي يتكون من عدد 14 من السماعات، وزودت بنظام بلوتوث للهواتف المحمولة ومدخل لليو إس بي كي ترتبط أجهزة الموسيقى بالسيارة.

سيارات ذات الدفع الرباعي

السيارات ذات الدفع الرباعي المنتجة من قبل شركة تويوتا اليابانية هي الأفضل في التشغيل وتعد الثانية من حيث الطول بعد سيارة شيفروليه سوبربان، وقد بلغت مبيعات لاند كروزر منذ عام 2019 حوالي عشرة مليون عالميا.

تاريخ إنتاج السيارة

أول إنتاج لسيارة لاند كروزر في عام 1951 بسيارة شبيهة بالجيب، ومن ثم أصدرت بأشكال تقبل التحويل والسقف المتمتع بالصلابة، مما جعلها ذات ثقة وعمر أطول تتمتع بشعبية كبيرة، وبشكل خاص في أستراليا فهي السيارة ذات الدفع الرباعي والأكثر مبيعا بين السيارات، وتم اختبار السيارة في مناطق مختلفة بأستراليا.