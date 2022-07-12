نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة GMC TERRAIN 2023 الجديدة تعرف علي المواصفات والأسعار بالصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة GMC TERRAIN 2023 هي واحدة من أقوي السيارات في العالم, تعد السيارة جي إم سي تيرين موديل 2023 من أقوى السيارات المنافسة في مجال السيارات, سيارة جي إم سي تيرين من أقوى السيارات التي يتم استخدامها في المناطق الوعرة والطرق الصعبة وكذلك الطرق الجبلية لما تتمتع به من قوة في الهيكل الخارجي والمحرك القوي, وقد أصدرت شركة GMC سيارتها تيرين موديل 2023 بنوعين من المحرك لكل منهما مواصفاته وأدائه. وتتمتع السيارة جي إم سي موديل 2023 بهيكل كروس أوفر والعديد من المواصفات الفنية والتقنية التي تجعلها من أقوي السيارات المنافسة في مجالها لما تتمتع به من قوة في الأداء ومواصفات الأمان العالية الغير المرغوبة لدي العديد من محبي قيادة هذا النوع من المركبات, لذلك فإن سيارة GMC TERRAIN 2023 هي المفضلة لدي العديد من المواطنين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لكثرة الطرق الجبلية بها.

مواصفات سيارة GMC TERRAIN 2023

قامت شركة جي إم سي بتقديم سيارتها القوية التي يتوافق اسمها ” TERRAIN ” مع مواصفتها القوية والغرض منها, فقد تم تزويد جي إم سي تيرين بمصابيح إضاءة أمامية تعمل بنظام الليد, كما أنه تم تزويدها بمصابيح ضبابية أمامية متداخلها مع شبكة GMC TERRAIN للتهوية الأمامية التي تعطي لها قوة في شكل الهيكل الخارجي بالإضافة غلي تمتع GMC بإطارات معدنية رياضية مقاسات (18,19) بوصة. ويوجد لدى جي إم سي TERRAIN حقيبة خلفية كبيرة تسع العديد من الحقائب العائلية, كما يمكن طي المقاعد الخلفية لجي إم سي لزيادة مساحة التخزين.

محركات جي إم سي تيرين 2023

قامت شركة GMC بتزويد سيارتها TERRAIN بنوعين من المحركات يتصل كل منهما بناقل حركة قوي جداً 9 سرعات, علماً بأن كلا المحركين يعملان بالدفع الرباعي مع إمكانية إلغائه, المحرك الأولي لجي إم سي بسعة 1.5 رباعي الأسطوانات يعطي السيارة قوة 170 حصان و275 نيوتن / متر. هذا المحرك يعطي جي إم سي TERRAIN إمكانيات استهلاك وقود حتي 11 كم للتر الواحد في المناطق الوعرة والصعبة, أما في الطرق العادية فيكون 12.1 كم للتر الواحد. أما عن المحرك الثاني فقد تم تصميم GMC بسعة 2 لتر وشاحن توربيني يعطي السيارة قوة 252 حصان و352 نيوتن/متر. المحرك التوربيني يعطي للسيارة GMC TERRAIN إمكانيات استهلاك وقود 9.3 كم للتر الواحد في المناطق الجبلية الصعبة والطرق الوعرة, أما في الطرق السهلة فتكون معدل استعلاك الوقود هو 11.9 كم للتر الواحد.

معاملات الأمان لدى سيارة GMC تيرين 2023

معاملات الأمان هي من أكثر المتطلبات التي يبحث عنها العملاء في السيارات, لذلك قد قامت جي إم سي بتزويد سيارتها تيرين بمعدلات أمان عالية جداً, فقد تم إضافة أنظمة الاستشعار للتقليل من الاصطدام الأمامي, كما تم تزويد GMC TERRAIN بأنظمة تحديد المسارات والتنبيه في حالة الخروج عن المسار المحدد, كما تم إضافة أنظمة (ABS-EBD) بالكابح الخاصة بجي إم سي تيرين, بالإضافة إلي أحزمة الأمان والوسائد الهوائية والهيكل الخارجي القوي جداً المزود بكاميرات خلفية لزيادة زاوية الرؤية لقائد المركبة.

وسائل الرفاهية بجي إم سي تيرين 2023

وسائل الرفاهية هي واحدة من أهم مميزات GMC TERRAIN والتي يبحث عنها العديد من العملاء, فقد تم تزويد السيارة بتقنيات مختلفة منها عجلة القيادة متعددة المهام التي يمكن من خلالها التحكم في العديد من وظائف جي إم سي, كما تم دعم السيارة بشاشة عرض 8 بوصة تدعم خاصية اللمس, المقاعد الأمامية والمتحركة والخلفية القابلة للطي من أجل زيادة مساحة حقيبة GMC, هذه المقاعد من الجلد ذو الملمس الناعم المريح.

أسعار سيارات جي إم سي تيرين 2023

يتساءل العديد من هواة قيادة واقتناء سيارات جي إم سي عن الأسعار المبدئية للسيارة, فقد تم عرض السيارة في بعض المعارض السعودية بمبلغ 93,500 ألف ريال سعودي للفئة الأولي, ومبلغ 108,500 لجي إم سي تيرين 2023 الأعلى فئة. كما أن شركة جس إم سي عرضت سيارتها تيرين من أسعار تبدأ من 29.095 ألف دولار أمريكي وتصل إلي 37,795 ألف دولار.كما يجب مراعاة بعض التغيرات طبقاً للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.

أبعاد السيارة جي إم سي 2023 TERRAIN

أعلنت شركة جي إم سي أنه تم تصميم هيكل السيارة من معادن قوية تناسب الغرض منها وهو القيادة في المناطق الوعرة علما بأن طول السيارة هو 4.6 متر والعرض هو 1.8 متر, أما الارتفاع عن سطح الأرض هو 1.6 متر, كما أن المسافة البينية بين العجلات هي 2.7 متر.

وتعتبر سيارة GMC TERRAIN 2023 هي أحد المنافسين للسيارة الكروس أوفر توسان 2023 الجديدة مع وجود بعض الاختلافات بينها, وبهذا نكون قد أتممنا شرح تفاصيل السيارة جي إم سي 2023 تيرين الجديدة وعرض بعض الصور الخاصة بها.