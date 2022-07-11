نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواصفات شانجان cs35 بلس 2023 الجديدة بجميع فئاتها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات شانجان cs35 بلس 2023 الجديدة بجميع فئاتها في السعودية، نقدم لكم اليوم أحدث عروض المجدوعي على أسعار فئات شانجان cs35 بلس بعد وصولها بشكل رسمي، حيث طرحت شركة شانجان ثلاث فئات من طراز شانجان سي اس 35 بلس 2023، تبدأ بالفئة الأساسية تريند موديل 2023 تليها فئة سمارت ثم فئة ليمتد بتجهيزات أفضل وأكثر تطوراً عن الفئتين السابقتين. نقدم لكم اليوم أبرز المواصفات والاختلافات الموجودة في جميع فئات شانجان cs35 بلس 2023، كما نكشف لكم عن أسعار تلك الفئات في السعودية ضمن عروض الوكيل المجدوعي.

أسعار فئات شانجان cs35 بلس 2023

جاءت فئة تريند بسعر 65 ألف و435 ريال الآن ضمن عروض المجدوعي للسيارات، وهي الفئة الأولي ضمن فئات سيارة شانجان سي اس 35 بلس 2023. تأتي فئة تريند بمحرك دفع أمامي 4 سلندر سعة 1400 سي سي يولد قوة 158 حصان مع جير أوتوماتيك 7 سرعات، وهي نفس مواصفات المحرك والقير في الفئتين التاليتين، أما من حيث التجهيزات الداخلية والخارجية فهي مزودة بوسائد هوائية، مقاعد جلد، شاشة ترفيه، اضاءات ليد، أنوار نهارية وأنوار ضبابية، مكيف يدوي، بلوتوث، حساس كفرات، تحكم في الانزلاق ودعم للمكابح، نظام المساعدة في المرتفعات، جنوط 17 انش، حساسات خلفيه، نظام تثبيت سرعة، تشغيل بصمة، مقود متعدد الاستخدامات، نظام ملاحة وغيرها من التجهيزات.

وبلغ سعر الفئة الثانية شانجان سمارت cs35 بلس الجديدة 2023 الآن 70 ألف و725 ريال، وتتفق تلك الفئة مع الفئة السابقة من حيث مواصفات الأمان، ولكنها تتفوق في وجود عدد 6 وسائد هوائيه علي عكس الفئة الأولي التي كانت تتميز ب 2 وسائد فقط. كما تتفوق كذلك على فئة ترند في وجود حساسات أمامية، فتحة سقف بانوراما، جنوط مقاس 18 انش بدلاً من 17 فئفئة تريند، بالاضافة إلى إمكانية الدخول الذكي + إمكانية تشغيل السيارة عن بعد.

أحدث عروض شانجان المجدوعي

أما فئة ليمتد وهي الفئة الثالثة والأخيرة من سيارة شانجان سي اس 35 بلس 2023، فقد بلغ سعرها 76 ألف و935 ريال ضمن عروض المجدوعي للسيارات. وتأتي فئة ليمتد بنفس المحرك الاقتصادي 1400 سي سي 4 سلندر وتضم أبرز المواصفات السابق ذكرها في الفئتين السابقتين، بل وتتفوق عليهما في وجود إمكانية التحكم الكهربائي بالمقاعد، مانع الاصطدام، صندوق خلفي كهربائي، شاشة عدادات، مثبت سرعة ذكي بالاضافة إلى كاميرا 360 درجة.