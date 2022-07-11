نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة سيارات مستعملة شيفروليه وكيا وهيونداي للبيع في السعودية بأسعار رخيصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشكيلة سيارات مستعملة شيفروليه وكيا وهيونداي للبيع في السعودية بأسعار رخيصة، تتوفر بالرياض للبيع سيارة شيفروليه ماليبو 2013 مشت ثلاثمائة ألف كم، المحرك بنزين 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 165 حصان والقير أوتوماتيك، السيارة حالتها جيدة ماكينة وجير وعضلات والداخلية نظيفة. المواصفات: حساسات، مكيف يدوي، وسائد هوائيه، زجاج كهرباء، جنوط 17 انش، دخول ذكي بالريموت، مقاعد مخمل، منافذ للشحن والطاقة + 6 مكبرات للصوت. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 24 ألف ريال والبيع قريب للغاية.

تشكيلة سيارات مستعملة للبيع بالسعودية

تتوفر سوناتا 2013 بتجهيزات فل كامل مشت 299 ألف كم للبيع بالرياض، المحرك بنزين 4 سلندر سعة 2400 سي سي بقوة 178 حصان والقير أوتوماتيك. المواصفات: نظام الرؤية الليلية، مثبت سرعة، دخول ذكي + تشغيل بصمة، سنترلوك، تحكم من عجلة القيادة، مكيف أوتوماتيك، نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، اوامر صوتية، نظام صوتي فاخر، بلوتوث، 6 مكبرات الصوت، صندوق خلفي كهربائي، حاجب شمس خلفي، مقاعد جلدية، تدفئة المقاعد وبانوراما، ، نظام التحذير في المناطق العمياء، وسائد هوائية جانبية، مقاعد جلد، كاميرا خلفية، حساسات أمامية وخلفية، ليد وجنوط. وصل أعلى سوم إلى 22 ألف ريال.

تتوفر للبيع أيضاً كيا ريو موديل 2013 استعمال نظيف مشت 243 ألف كيلو متر، السيارة قير وماكينة شرط والمكيف ثلاجة، تم تركيب شاشة وسطية، استمارة سارية وفحص جديد. المحرك بنزين 4 سلندر سعة 1400 سي سي بقوة 109 حصان والقير أوتوماتيك. المواصفات: حساسات خلفية، وسائد هوائيه، جنوط مقاس 14 انش، مشغل سي دي، ابواب شفط وصندوق خلفي كهربائي. السيارة مسيومة بقيمة 16 ألف ريال.

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تتوفر للبيع بجدة سيارة جيلي امجراند EC7 2013 مشت 170 ألف كيلو متر، المحرك بنزين 4 سلندر سعة 1800 سي سي بقوة 133 حصان والقير عادي. المواصفات: حساسات خلفية، وسائد هوائيه، مصابيح ليد، جنوط 17 انش، نظام تثبيت سرعة، تحكم ثلاثي من خلال المقود في الأوامر الصوتية والبلوتوث ومثبت السرعة، مشغل سي دي، مقاعد جلد، السيارة مجدده ومفحوصه لا يوجد بها عيوب إلا صحن كلتش فقط. وصل أعلى سوم على السيارة إلى ثمانية عشر ألف ريال.