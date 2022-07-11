نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فخامة الصناعة الروسية الجبارة… اهم مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 والتصميم الداخلي والخارجي وأسعار السيارة فى بعض الدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة اهم مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 ،لادا نيفا 2022 من السيارات الروسية التي تعتمد على نظام الجر الرباعي للعجلات وهي ذات تصميم أنيق وفريد من نوعه تجذب إليها العديد من العملاء بالإضافة إلى سعرها المتميز الذي يناسب الكثير من الفئات، تأتي السيارة بشكل غير مألو0ف وتقنيات عالية الجودة وتستحوذ على نسبة عالية من مبيعات السيارات في السوق السعودي.

اهم مواصفات سيارة لادا نيفا 2022

تتشابه سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة مع سيارة راف فور خاصة في التصميم الخارجي للسيارة.

مع سيارة راف فور خاصة في التصميم الخارجي للسيارة. يتميز محرك سيارة لادا نيفا بقدرته على السير على مختلف الطرقات حيث تبلغ سعته 1700 سي سي ويعمل بقوة 83 حصان.

يدور محرك السيارة بعزم يصل إلى 128 نيوتن لكل متر.

وتبلغ السيارة سرعتها القصوى عند 145 كيلو متر في الساعة الواحدة ويعمل المحرك من خلال ناقل حركه أوتوماتيك أو يدوي وذلك يختلف حسب الفئة.

التصميم الخارجي لسياره لادا نيفا 2022

يتميز الشكل الخارجي لسيارة لادا نيفا 2022 بتفاصيل بارزة يعطيها مظهر جريء وجذاب، حيث أن هيكلها معدني صلب يقاوم الصدمات العنيفة.

تتميز بأقواس عجلات منحوتة.

نظام الإضاءة بالسيارة يعمل بتقنية الليد.

عجلات السيارة بمقاس 15 إنش.

التصميم الداخلي لسيارة لادا نيفا 2022

مقصورة القيادة لسيارة لادا نيفا 2022 مصنوع من مواد عالية الجودة ومطرزة بتفاصيل كلاسيكية تعطيها لمحة من الفخامة والرقي.

بها نظام أمان عالي الجودة، كما أن السيارة تتميز بالهدوء نتيجة لنظام عزل الصوت عن الخارج.

المقاعد تحتوي على نظام تدفئة وتبريد.

تشمل السيارة إضاءة محيطية.

تحتوي المقصورة على شاشة لمس وترفيه بحجم كبير.

سعر سيارات لادا نيفا 2022 في السوق السعودي والعالمي

يوجد ثلاث فئات مختلفة من سيارة لادا نيفا 2022 تختلف في السعر وبعض الإمكانيات.

يبدأ سعر الفئة الأولى من 34 ألف ريال سعودي، كما أن السيارة تتوفر في روسيا بسعر 717 ألف روبل روسي.

كما تم طرحها في السوق الأمريكي للسيارات بسعر يبدأ من 9635 دولار أمريكي.

وتتوفر في توكيلات السيارات المختلفة ويمكن الحصول عليها من خلال تطبيق أوليكس للسيارات في السعودية أو من خلال موقع موتراي حراج بيع السيارات في السعودية.