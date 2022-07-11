نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بي ام دبليو 2023 الفئة السابعة ومواصفات السيارة الكهربائية bmw وسعرها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بي ام دبليو 2023 ، الكثير مننا يبحث عن بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 السيدان الجديدة كلياً حيث تم الكشف من قِبَل شركة صناعة السيارات الألمانية bmw عن سيارتها الجديدة وكشفت عن الكثير من مميزاتها وكمالياتها بالإضافة إلى داخليتها وألوانها المميزة وأكثر من ذلك وفي السطور القادمة سوف نتعرف على سيارة الجيل الجديد وما بها من كماليات بالإضافة إلى سعرها في أكثر من دولة عربية فتابعونا.

بي ام دبليو 2023

سيتم ظهور سيارة الجيل الجديد وإطلاقها وهي جنباً إلى جنب مع السيارات الأخرى. حيث كشفت عن نظيرتها الجديدة عربة i7 سيدان. حيث فتحت بي إم دبليو الستار عن الجيل السابع من سيارات بي إم دبليو. والعربة حظت بالكثير من الاهتمام من طرف عاشقين السيارات السيدان الفاخرة. كذلك سيتم إعلان عن عربة بي أم دبليو مع مجموعة من الموتورات المُحدثة. بالإضافة إلى Design جديدة لعلامة bmw التجارية. كما أن داخلية العربة مميزة خاصة النسخة الجديدة i7. وحيث أنه قد أزاحت بي ام دبليو الستار أخيراً عن ذلك التصميم فمعلوماتنا تقول أنه سيكون لها نفس الهيكل والـDesign الداخلي كنسخة البنزين. ولكن كشفت بي ام أن العربة ستأتي مع بطارية كبيرة وموتورات كهربائية. كما كشفت بي إم دبليو عن الأسعار الرسمية لثلاثة طرازات من بي ام دبليو الفئة السابعة 2023. وسيتم إعلان سعر ومعلومات طراز 750e بشكل رسمي لاحقاً.

محركات عربة بي ام دبليو الفئة السابعة 2023

شركة bmw تقول إن منصة CLAR المركبة في الفئة السابعة. قد صُممت لكي تتناسب مع مجموعة من ثلاث أنواع مختلفة من الموتورات. وهذا يشمل موتورات الطرازان 750e و i7 اللذان تم الإعلان عنهم.

مع العلم أنه تم إطلاق الفئة السابعة بثلاثة طرازات جديدة :

موديل 750e. i7. 760i xDrive.

كما أن اثنان منهم سيكونان مجهزان بمحركات الاحتراق الداخلي.أولاً عربة BMW 740i. حيث تحصل العربة على موتور”تيربو” V6 بسعة 3.0. وهو يحمل الاسم الرمزي “B58TU2”. كما أنه مرتبط بنظام هجين خفيف بجهد 48 فولت. بالإضافة إلى ناقل حركة رياضي. كما يطور هذا الموتور المُحدَث بقوة 375 حصان. أي أنه أزيد بمقدار 40 حصان عن السابق. كذلك يتمتع الموتور بعزم دوران 519 نيوتن لكل متر. كذلك يمكن أن يصل إلى 539 نيوتن لكل متر هذا بسبب وظيفة التسريع المتزايدة. يوفر هذا الموتور تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 5 ثواني.

ثانياً عربة bmw سيارة الجيل الجديد موديل i7 . فهي تعمل على بطارية بجهد 101.7 كيلو وات في الساعة ويبلغ ارتفاعها 4.3 بوصة. كما أنها مرتبطة بمحركين كهربائيين. واحد على كل محور. حيث ينتج موتور المحور الأمامي 255 حصان. بينما موتور المحور الخلفي 308 حصان. لينتجا قوة 536 حصان وعزم دوران 744 نيوتن لكل متر. كما تحقق بي إم دبليو i7 تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة. وهذا في 4.5 ثانية. مع سرعة قصوى “إلكترونية” تصل إلى 239 كيلومتر في الساعة. يمكن أن تشحن الطراز الكهربائي حتى 195 كيلو واط من شاحن DC. وذلك يمنحه مدى 128 كيلومتر في 10 دقائق.

bmw وفئاتها المتعددة

ثالثاً عربة بي ام دبليو 760i xDrive ذات الدفع الرباعي التي سيكون فيها محرك V8. وسعة 4.4 لتر وشاحن “توربيني”. كما يطور هذا الموتور قوة 536 حصان. كذلك يتمتع بعزم دوران 749 نيوتن لكل متر. كما أنه مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات. مع system تبريد خارجي بالزيت مع مضخة زيت . كذلك system هجين خفيف وجهده 48 فولت. مع العلم أنه يمكن أن يتسارع المحرك من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 4.2 ثانية تقريباً.

مع العلم أن النظام الهجين يوفر جهد 48 فولت. كذلك قوة حصانية إضافية تبلغ 12 حصان. وعزم دوران يبلغ 199 نيوتن لكل متر. كما يستمد النظام الطاقة من بطارية بجهد 48 فولت توجد أسفل الصندوق. كما يعاد شحنها بـsystem الكبح المتجدد من bmw. كذلك تشحن النظام الكهربائي للعربة بجهد 12 فولت. تقول bmw إن عربة بي ام دبليو 2023 ستتيح نطاق قيادة سيصل إلى 627 كيلومتر.

تصميم سيارة بي إم دبليو الخارجي الفئة السابعة 2023

يبلغ bmw طول 539 سنتيمتر. بينما يبلغ عرضها 195 سنتيمتر. كما أن ارتفاع bmw يبلغ 179.8 سنتيمتر. كما أنه يبلغ قياس قاعدة عجلات بي ام دبليو 321.5 سنتيمتر. بمعنى أنها أطول من الموديل السابق. كما أنه ازداد طول bmw بمقدار 48 ميليمتر في الأمام و 4 ميلمترات في الخلف. وبي ام دبليو مركبة على قاعدة عجلات أكبر وإطارات أوسع لكي تحسن القدرة على المناورة. كذلك بي ام دبليو i7 أطول بـ 13 سنتيمتر وأعرض بـ 4.8 سنتيمتر. كما أن bmw أطول بخمسة سنتيمترات من model الأساسي. وتستخدم الفئة السابعة مصابيح أمامية Matrix LED. مع بلورات Swarovski اختيارية لمزيد من اللمعان. كما أن مواصفات العربة أن أسفل المصابيح الرئيسية توجد مجموعة سفلية سوداء اللون. المجموعة تحتوي على إضاءة منخفضة وأخرى عالية الشعاع.

يتشابه موديل نسخة العربة الكهربائية i7 في تصميمه الخارجي مع نسختها العادية. كما أن bmw تحصل على شكل حصري على عناصر خارجية زرقاء. كالعتبات الجانبية ومصد العربة الخلفي. كما أن هناك شارة بي إم دبليو. كما أنه تم الاحتفاظ ببعض عناصرها الخارجية من جيل bmw السابق. وفي ذلك مصابيح العربة الخلفية ومظهرها البسيط وعجلاتها المعدنية بمقاس 20 بوصة بتصميم القديم.يمكن الحصول على i7 بثلاثة ألوان. سيارات الجرافيت الداكن والنحاسي الفائق والفضي الفلكي.بالإضافة إلى 11 لون قياسي مشترك. ستأتي بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 للسيارات بعجلات مقاس 19 بوصة. مع عجلات مقاس 20 و21 بوصة “اختيارية”.

وأخيراً حزمة M الرياضية “اختيارية” دون تكلفة إضافية على i7. والحزمة قياسية في باقي طرازات بي ام دبليو الفئة السابعة. هذه الحزمة بها عجلات M مقاس 20 أو 21 بوصة. بإطارات لكل المواسم أو بإطارات أداء. مع تصميم خارجي أغمق. جدير بالذكر أنه تضيف حزمة M Sport Professional الاختيارية مكابح رياضية مع ملاقط سوداء أو زرقاء. كما تضيف جناح خلفي وتزيل سطوعها من الشبكة الأمامية للعربة.

نظام المعلومات والتسلية في بي إم دبليو الفئة السابعة 2023

مواصفات bmw الجديدة كلياً :-

شاشة ضخمة في الفئة bmw تحتوي على شاشة عدادات رقمية بمقاس 12.3 بوصة.

تحتوي على شاشة عدادات رقمية بمقاس 12.3 بوصة. كما أن هناك شاشة معلومات وترفيه بمقاس 14.9 بوصة في سيارة الجيل الجديد الكهربائية تمتد من وحدة التحكم المركزية للجزء الخلفي من عجلة القيادة.

كذلك تعرض سيارة أحدث إصدار من system معلومات iDrive من بي إم دبليو الجديدة .

. كما يتم التحكم في الsystem باستخدام اللمس أو عن طريق iDrive “وحدة التحكم الدوارة”.

شريط BMW Interaction Bar الجديد يحول الشريط الكريستالي للوحة تحكم حساسة للمس يمكن من خلالها التحكم في المكيف.

هناك مصابيح الخطر. وزر إغلاق الباب. ووظائف أخرى.

هناك كاميرا مثبتة على سقف السيارة لتسمح للسائق بإلقاء نظرة على المقاعد الخلفية.وفحص السيارة عن بعد باستخدام الجوال.كما تسمح بالتقاط صور سيلفي للركاب.

تم تجهيز العربة بشريحتين محمولتين ليدعموا شبكة الجيل الخامس. شريحة لأنظمة السيارة. والأخرى شخصية يستخدمها المالك لكي يجري المكالمات والإتصال بالإنترنت.

system الصوت القياسي المتكون من 18 مكبر صوت 655 واط. كما أنه هناك system صوت محيطي Bowers and Wilkins Diamond اختياري بـ36 مكبر صوت 1965 واط. مع option تثبيت مكبرات الصوت في مسند الرأس أو سماعات البلوثوث.

هناك شاشة اختيارية تعمل باللمس بمقاس 31.3 بوصة.

كما أنها بدقة 8K وبها تلفزيون امازون Fire TV وتطبيقات مثل يوتيوب ونتفلكس. كما أنها مثبتة على السقف في منطقة الركاب الخلفيين ، ويمكن إخراجها إلكترونيًا عند الرغبة في استخدامها.

أما i7 متوفر بمفتاح رقمي BMW Digital Key Plus جديد يحول الهاتف الذكي إلى مفتاح عن بعد للسيارة. عن طريق إبقاء هاتفك في جيبك وعند الاقتراب 3 أمتار من العربة، يفتح الباب تلقائيًا ويغلق عند السير خارج النطاق.

اسعار سيارة بي ام دبليو 2023

سيبدأ أسعار سيارات بي إم دبليو bmw موديل الفئة السابعة موديل 740i : من 94.295 دولار أي 353 الف ريال سعودي. وسيتم البيع بـ1.752.000 جنية.

سيبدأ سعر سيارة bmw الفئة 760i xDrive من 114.595 دولار أمريكي أي 430 ألف ريال. وسيتم البيع بـ2.129.000 جنية.

سيبدأ سعر سيارة بي ام دبليو الفئة i7 من 120.295 أي 451 ألف ريال. وسيتم البيع بـ2.235.000 جنية.

وفي الختام نرجو أن تكون تلك المقالة قد نالت إعجابكم وكل عام وأنتم بخير