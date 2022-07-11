نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الروسي الجديد..سيارة لادا نيفا 2022 بمميزات ومواصفات عالية الجودة في الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتمتع السيارة الروسية الجديدة لادا نيفا 2022 واحدة من أهم السيارات الروسية وظاهرة عالمية هي Lada Niva التي أشارت إليها شركة AvtoVAZ الروسية باسم Lada Niva 2022 المتقدمة أو باسمها الآخر Lada Pronto، ويعتبر نظام الدفع الرباعي من أبرز مميزاته السيارة صناعة روسية موثوقة للغاية نتج عنها نسبة عالية من المبيعات في العديد من أسواق السيارات حول العالم، بما في ذلك الأسواق الروسية والسعودية والأمريكية عن إطلاق طراز جديد من المركبات ذات التضاريس غير المستوية، وتتميز Lada Niva 2022 بتصميمها الخارجي الجميل والعديد من التقنيات الداخلية لأنها مزودة بقدرات فائقة تجعل القيادة مريحة، ونلقي نظرة على بعض أهم ميزات لادا نيفا 2022 واهم مواصفاتها مواصفات السيارة الروسية الجديدة لادا نيفا 2022 تمتلك Lada Niva محركًا قويًا بإزاحة تقدر بحوالي 1700 سم 3 أو 7 لترات.

تبلغ قوة المحرك المقدرة أكثر من 83 حصانًا وعزم الدوران لكل متر هو 128 نيوتن.

السرعة القصوى للسيارة المتحركة 145 كيلومتر في الساعة.

تتمتع السيارة بخمس سرعات قيادة مختلفة ويمكنك اختيار السرعة التي تناسبك بشكل أفضل. قدمت الشركة أربعة طرازات مختلفة من السيارة إلى سوق المملكة المتحدة.

يمكن قيادة السيارة إما يدويًا أو تلقائيًا ولها عجلات يمكن أن يصل قطرها الأقصى إلى 15 بوصة. مميزات سيارة الروسية لادا نيفا 2022 يتم تضمين هيكل معدني قوي ومتين مع Lada Niva لمساعدتها على تحمل المطبات والتنقل في الطرق الصعبة. تم طرح Lada Niva في السوق في فئتين Bronto و the Legend وكلاهما يتمتع بمظهر عتيق. ولكن بعد إصدار إصدار Niva Travel الجديد تمامًا والذي يختلف تمامًا عن الإصدار السابق. هناك العديد من التغييرات الجديدة التي تم إجراؤها على العجلات البلاستيكية التي يمكن مقارنتها بالفئة الممتازة. تم استبدال الشبك الأمامي للسيارة. توجد أكياس بلاستيكية لممرات العجلات ومصاريع مقاومة للاحتراق. خضع الجزء الداخلي للسيارة لعدة تجديدات مع الحفاظ على مظهرها الكلاسيكي. من بين أهم التغييرات المعدات الاختيارية والتي تتمثل في لوحة مضيئة على سقف السيارة سعر لادا نيفا 2022 تبلغ تكلفة سيارة Lada حوالي 9635 دولارًا في الولايات المتحدة. في روسيا ارتفعت تكلفة سيارة Lada إلى 717000 روبل. تبلغ تكلفة سيارة لادا نيفا في المملكة العربية السعودية حوالي 36 ألف ريال.

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