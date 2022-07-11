نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فخر الصناعة اليابانية” سيارة تويوتا كروزر 2023 Land cruiser Prado في السعودية مواصفات وسعر خيالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات سيارة تويوتا كروزر 2023 في السعودية، هي واحدة من أكثر السيارات قدرة على الطرق الوعرة والتي لها الكثير من المزايا، فهي تتمتع بصندوق خلفي واسع يستوعب الكثير من الأغراض، بالإضافة إلى أنها لها تاريخ كبير من الموثوقية والاعتمادية، وفي حين أنها من السيارات العملية مثل سيارات الدفع الرباعي إلا أنها لا تتمتع بمزايا تكنولوجية عالية، وسوف نتناول خلال فقرات هذا التقرير مواصفات ومميزات هذه السيارة وسعرها في السعودية.

سيارة تويوتا كروزر 2023 Land cruiser Prado

هي إحدى سيارات الدفع الرباعي القوية التي يمكن الذهاب بها لأي مكان، كما أنها تحتوي على مقصورة واسعة ومحرك قوي يتمتع بقوة سحب كبيرة، فهي تقدم في المملكة العربية السعودية من خلال الوكيل الرسمي لها مجموعة عبد اللطيف جميل، والمقاعد الخلفية في الطراز ذات الخمس مقاعد عريضة وناعمة، كما أن المقاعد الخلفية في الإصدارات ذات الثلاث صفوف واسعة بالحد الكافي للبالغين لكي يشعروا بالراحة.

مواصفات تويوتا كروزر 2023 الشكل الجديد بالسعودية

تحتوي سيارة تويوتا كروزر 2023 على الكثير من الكماليات والتجهيزات الداخلية والخارجية.

وقد تحتوي الفئة الأولى منها على جنوط ألومنيوم مقاس 18 بوصة ومصابيح أمامية LED.

كما بها نظام التعليق الديناميكي الحركي من تويوتا ومرايا قابلة للتدفئة والتعتيم التلقائي.

بينما بها فتحة سقف ومرآة الرؤية الخلفية ذات التعتيم التلقائي ومكيف أوتوماتيك رباعي المناطق.

وعجلة القيادة مدفئة ومقاعد أمامية مدفأة وجيدة التهوية وشاشة تعمل باللمس 9 بوصة.

وكذلك نظام صوتي JBL بأربعة عشر مكبر صوتي وراديو ولوحة شحن لاسلكية.

كما بها الكثير من مميزات السلامة والأمان مثل نظام تخفيف الاصطدام الأمامي.

وتحذير مغادرة المسار ونظام مراقبة النقطة العمياء مع تنبيه حركة المرور الخلفية.

كما أن مثبت السرعة التكيفي يحافظ على مسافة يحددها السائق بين السيارة والسيارة التي أمامه.

وكذلك بها نظام كاميرا بزاوية 360 درجة ووسائد هوائية أمامية لقائد السيارة والمقعد الأمامي.

وبها وسائد هوائية جانبية وحساسات ركن خلفية وغيرها الكثير من المميزات.

أسعار لاندكروزر 2023 في السعودية