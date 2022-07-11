نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الرباعية تويوتا برادو مستعملة في السعودية بـ27 ألف ريال وأعلى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا برادو مستعملة في السعودية والتي تعرف أيضا بأسم تويوتا لاند كروزر تم إنتاج أول خط لها في دولة اليابان عام ١٩٨٤م، السيارة من نوع الدفع الرباعي SUV ذات الـ ٧ راكب أي للعائلات بفضل مقصوراتها الفسيحة وشبابية بفضل تصميمها الرياضي الأنيق والجذاب، نعرض سيارة تويوتا برادو مستعملة للبيع في السعودية بأسعار معقولة بحالات ممتازة من خلال التالي. تويوتا برادو مستعملة في السعودية تويوتا برادو موديل ٢٠٠٥ مستعملة للبيع سعة محرك برادو ٢٠٠٥ تصل إلى ٤٠٠٠ سي سي والناقل الحركي يدوي بـ ٦ أسطوانات، تصل قوة العزم إلى ٣٨٠ نيوتن. متر، وعدد الأحصنة ٢٤٩ حصان.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة ٤٠ ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مكة المكرمة بمنطقة البحيرات.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

تحتوي على مكيف، سنتر لوك، الدخول بدون مفتاح، مرايات كهربائية، نظام ABS لمنع انغلاق الفرامل، نظام المساعدة لصعود المرتفعات.

سعر برادو ٢٠٠٥ مستعملة في السعودية بـ ٢٧ ألف ريال. تويوتا برادو موديل ٢٠٠٨ مستعملة للبيع محرك برادو ٢٠٠٨ أوتوماتيك سداسي الأسطوانات، وسعة المحرك ٤٠٠٠ سي سي.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة أكثر من ٢٠٠ ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة نجران بمنطقة المفرق.

السيارة بحالة ممتازة بدون حوادث أو أعطال، الدهان أصلي.

تحتوي على فتحة سقف، سنتر لوك، مرايات ونوافذ كهربائية، كراسي من الجلد، نظام ملاحة، كاميرا مراقبة شخصية، شاشة وسائط تعمل باللمس، مثبت سرعة، أنظمة حماية متكاملة، مكيف، مدخل يو اس بي، بلوتوث، راديو.

سعر برادو ٢٠٠٨ مستعملة في السعودية بـ ٤٥ ألف ريال. تويوتا برادو موديل ٢٠٠٧ مستعملة للبيع تعمل برادو ٢٠٠٧ على محرك أوتوماتيك سعته ٤٠٠٠ سي سي بـ ٦ سلندر.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة أكثر من ٢٠٠ ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة الرياض بمنطقة الملز.

تتمتع السيارة بمواصفات يابانية خالصة.

السيارة بحالة ممتازة، يوجد عيوب بسيطة في الهيكل الخارجي.

تحتوي على كراسي جلد بالمدفأة، مكيف، حساسات للركن، وسائد هوائية، مثبت سرعة نظام مانع انزلاق الفرامل، مساعد فرامل، التوزيع الإلكتروني للفرامل، قفل مركزي، مصابيح بأضوية ال إي دي، مصابيح هالوجين.

سعر تويوتا برادو ٢٠٠٧ مستعملة في السعودية بـ ٤٥ ألف.

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