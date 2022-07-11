نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات نيسان مستعملة للبيع بأسعار أقل من 30 الف ريال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في موضوعنا اليوم نقدم لكم أفضل سيارات نيسان مستعملة في السعودية، فبالرغم من المشاكل الأخيرة التي واجهت شركة “نيسان” اليابانية بشأن صاحب الشركة من عمليات النصب والتزوير إلا أن الشركة لم تفقد شهرتها ولا موثوقيتها بين السيارات ولا تزال إحدى الشركات الشهيرة الموجودة في جمهورية اليابان، والسيارات التي سنقوم بتقديمها اليوم هي سيارات قام مالكيها بعرضها على أحد مواقع بيع السيارات الشهيرة بمواصفاتها وأسعارها وسنقوم بتوضيح كل ذلك فيما يلي. سيارات نيسان مستعملة في السعودية 1. سيارة نيسان صني 1.5L SV 2018 مستعملة سيارات الصني من نيسان من أكثر السيارات إقبالًا في الأسواق والتي تم تقديمها في عام 2018م وتعمل بموتور قوي سعته تصل إلى 1500 سي سي.

تستطيع السير حتى مسافة قدرها 83 ألف و391 كيلو متر وتتكون من أربعة أبواب.

تعمل السيارة بوقود البنزين ولونها الخارجي فضي، السيارة موجودة في مدينة جدة السعودية.

ويمكنكم التواصل مع بائع السيارة على رقم +966508356148 فهي متوفرة بسعر يبدأ من 29 ألف و250 ريال سعودي. 2. سيارة نيسان صني 1.5L SV 2018 مستعملة تم إصدار السيارة في الربع الأول من عام 2018م في اليابان، موتور السيارة يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي وتعمل بوقود البنزين.

سعة موتور السيارة تبلغ 1500 سي سي (1.5 لتر)، متوفرة في مدينة جدة السعودية بسعر يبدأ من 27 ألف ريال سعودي

وتسير حتى 122 ألف كيلو متر مسافة، تعمل السيارة بوقود البنزين وتتكون من أربعة أبواب.

لونها الخارجي أبيض وللحصول على أي معلومات إضافية بخصوص مواصفات السيارة يمكنكم الاتصال على رقم +966580356148. 3. سيارة نيسان أرمادا 2012 مستعملة سيارة نيسان أرمادا موديل 2012م متوفرة في مدينة جدة بسعر يبدأ من 32 ألف ريال سعودي.

يمكن للسيارة أن تسير حتى 305 ألف كيلو متر، وتعمل السيارة بوقود البنزين وتعمل بناقل حركة أوتوماتيكي وليس يدوي.

لون السيارة الخارجي نحاسي وتتكون من أربعة أبواب.

إذا رغبتهم في الحصول على معلومات إضافية يمكنكم الاتصال على رقم +966596969296. 4. سيارة نيسان التيما 2.5 SV 2016 مستعملة السيارة متوفرة بسعر يبدأ من 27 ألف ريال سعودي وتعمل بوقود البنزين حيث أنها تستطيع السير حتى 239 ألف كيلو متر .

لونها الخارجي أبيض وتتكون من خمسة أبواب، السيارة موجودة في سوق جدة السعودي.

وللتواصل مع مالكها لشراءها يمكنكم الاتصال على رقم +966115202757.

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