نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فخامة السيارات.. لادا نيفا 2022 وحش السيارات الروسية سيارة للطرق الواعرة بمواصفات وامكانيات خرافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فخامة السيارات.. لادا نيفا 2022 وحش السيارات الروسية تتوفر في سوق المملكة العربية السعودية للسيارات الحديثة كل فئات سيارة لادا نيفا 2022 ، وسنقوم في السطور التالية من مقالنا اليوم بتقديم شرح تفصيلي يخص السيارة بكل مواصفاتها ومميزاتها وعيوبها في السوق، حيث تعد سيارة لادا نيفا الجديدة هي واحدة من أبرز وأشهر السيارات الروسية التي تربعت على عرش الشهرة في فترة قصيرة جدًا واستحوذت على كل الأنظار وتفوقت على السيارات المنافسة لها في كل من المميزات والأسعار. مميزات ومواصفات سيارة لادا نيفا 2022 تتميز السيارة بهيكلها العصري الذي يحاكي المستقبل والماضي أيضًا ويعتبرها بعض الأشخاص عيب ويعتبرها البعض الآخر ميزة.

تنتمي السيارة إلى فئة سيارات إس يو في الرياضية متعددة المهام وتدعم السيارة خاصية الحصول على فتحة سقف بانورامية.

سعة موتور السيارة تبلغ 1600 سي سي وعدد أحصنة قوة دفعه 114 حصان ويقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيكي ويتكون من عدة نقلات.

بالنسبة إلى فرامل السيارة فهي تعمل بخاصية الحقن الإلكتروني كما أنها مزودة بخاصية الفرامل المانعة للانغلاق

مقاس جنوط عجلات السيارة يبلغ 15 إنش\بوصة والعجلات مصنوعة من البلاستيك الغير قابل للكسر ومطلية بالألومنيوم.

النظام الخاص بالترفيه داخل السيارة يدعم خاصية البلوتوث وخاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو ويتم شحن الهواتف لاسلكيًا وخاصية الواي فاي.

تحتوي السيارة على مخرج يو إس بي ومدخل إيه يو إكس وعجلة قيادة السيارة متعددة المهام وتعتمد السيارة على خاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح. عيوب سيارة لادا نيفا الروسية الجديدة ناقل حركة السيارة يدوي وليس أوتوماتيكي.

تتكون السيارة من بابين فقط.

تسارعها بطئ قليلًا. سعر سيارة لادا نيفا الروسية في الأسواق تأتي أسعار سيارة لادا نيفا في جميع الأسواق بأسعار مختلفة نظرًا لاختلاف العملة من سوق ومن دولة إلى أخرى.

حيث أن سعر السيارة في سوق المملكة العربية السعودية يبدأ من 34 ألف إلى 36.850 ريال سعودي.

بينما سعر السيارة في السوق الروسية يبدأ من 623 ألف إلى 711 ألف روبل روسي.

أما في سوق الولايات المتحدة الأميركية فسعر السيارة يبدأ في فئتها الأول من 8.582 دولار أميركي إلى 9.735 دولار أميركي في فئاتها الأعلى تجهيزًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فخامة السيارات.. لادا نيفا 2022 وحش السيارات الروسية سيارة للطرق الواعرة بمواصفات وامكانيات خرافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.