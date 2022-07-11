نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امتلك سيارة كيا مستعملة بحالة ممتازة في السعودية وبأسعار منافسة في سوق المستعمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة كيا مستعملة بحالات ممتازة في السعودية نسعى إلى تقديم أفضل سيارات كيا مستعملة في السعودية، حيث يوفر لكم سوق المملكة العربية السعودية للسيارات المستعملة حزمة من السيارات المستعملة بأسعار منخفضة جدًا ويمكنك تقسيط سعر السيارة أيضًا، وقام مالكي السيارات بالإعلان عن سياراتهم عبر أحد المواقع الإلكترونية الخاصة ببيع السيارات وشراءها والتي يتم توصيلها إلى الملايين من الأشخاص التي تبحث عن سيارات رخيصة، وسنوافيكم بأفضل التفاصيل لكم في سطور مقالنا التالية.

سيارات كيا مستعملة في السعودية

1. سيارة كيا سبورتيج 2017

في عام 2017م تم إصدار السيارة والتي بدأ انتشارها أولًا في سوق اليابان وبعدها انتشرت في باقي أسواق السيارات المحلية والعالمية، ومن أبرز مواصفات السيارة أن حالتها الخارجية والداخلية جيدة ويتم توفيرها بلون أبيض وتتكون من خمسة أبواب بوقود البنزين وتسير حتى 82 ألف كيلو متر مسافة، السيارة متوفرة بسعر يبدأ من 22 ألف ريال سعودي وللمزيد من التفاصيل اتصل على رقم البائع في الدمام على رقم +966595269673.

2. سيارة كيا موهافي 2015 مستعملة

وتعد سيارات موهافي من كيا من السيارات الأصيلة والتي تتمتع بهيكل خارجي جذاب ومميز وتم إصدارها في عام 2015م وتعمل بوقود البنزين وتسير حتى مسافة قدرها 240 ألف كيلو متر ولونها الخارجي أبيض وتتكون من خمسة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي، تتوفر السيارة بسعر 41 ألف ريال سعودي في الدمام على رقم +966115202757.

3. سيارة كيا أوبتيما 2016 مستعملة

تم إصدار السيارة في عام 2016م في اليابان وتم بيعها لجميع الأسواق المحلية والعالمية للسيارات ومن أبرز مواصفاتها أنه تتمتع بموتور قوي يعمل بناقل حركة أوتوماتيكي والوقود هو البنزين وتسير حتى مسافة قدرها 265 ألف كيلو متر وعدد أبوابها أربعة، سعر بيع السيارة يبدأ من 48 ألف ريال سعودي وموجودة في مدينة جدة ويمكنكم الاتصال على رقم +966115202757.

4. سيارة كيا أوبتيما 2015 مستعملة

يمكن للسيارة قطع مسافة قدرها 141 ألف كيلو متر مسافة وتم إصدارها في عام 2015م ومتوفرة في مدينة الدمام بسعر يبدأ من 41 ألف ريال سعودي وتتميز السيارة بهيكل خارجي مميز ولونها الخارجي فضي وتتكون من أربعة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي ويمكنكم التواصل مع مالك السيارة للمزيد من التفاصيل اتصل على رقم +966115202757.