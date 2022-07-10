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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل بمقابل أو بدون مع تقسيط شهري مريح من غير مقدم، تتوفر للتقبيل بجدة سيارة هافال H6 2021 محرك 4 سلندر 2000 سي سي، السيارة طالع عدادها 46000 كم وناقل الحركة أوتوماتيك ومعها ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب. المواصفات الأساسية: ، مقاعد جلد بني، جنط مقاس 19، حساس ضغط كفرات، مداخل USB، اشارات انعطاف في المرايا LED، بروجكتر، امكانية تبديل السرعات من المقود، دخول ذكي، تشغيل بصمة، مثبت سرعة، شاشة معلومات، 4 كاميرات 360 درجة، حساسات أمامية وخلفية، مقابض الأبواب بلون السيارة، ليد أمامي وخلفي، مانع انزلاق ABS. السيارة متوفرة للتنازل بدون مقابل عن طريق البنك الاهلي بقسط شهري 1771 ريال، تم سداد 18 قسط من أصل 60 كما تم سداد دفعة أولى بقيمة 9400 ريال، متبقي سداد 42 قسط + دفعة أخيرة بقيمة 18799 ريال.

تقبيل سيارات مستعملة بدون مقابل

تتوفر للتقبيل سيارة دودج تشارجر جي تي 2020 محرك 6 سلندر 3600 سي سي قوة 300 حصان، السيارة متواجدة بالمنطقة الشرقية قيرها أوتوماتيكي وطالع عدادها 83 ألف كيلو متر. المواصفات الرئيسية: نظام تثبيت سرعة، مقود متعدد الاستخدامات، مقاعد مخمل رياضية، حساس لقياس ضغط الكفرات، فرامل مانعة للانغلاق، فتحة سقف، حساسات خلفيه، كاميرا خلفية، اضاءات ليد، مكيف متعدد المناطق، نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، 4 مكبرات الصوت. السيارة متوفرة للتنازل بدون مقابل عن طريق مصرف الراجحي بقسط شهري 2100 ريال، تم سداد 18 قسط من أصل 60 ومتبقي سداد 42 قسط بالاضافة إلى 58000 ريال قيمة الدفعة النهائية وهي قابلة للتقسيط على 24 شهر.

سيارات للتنازل بمقابل بسيط

تتوفر للتقبيل سيارة كيا K5 2021 ستاندر محرك 4 سلندر 2000 سي سي تولد قوة 152 حصان، القير أوتوماتيك والعداد وصل بالكاد إلى 50 ألف كم، التجهيزات الأساسية: إنارات ليد، مكيف يدوي، بلوتوث، شاشة ترفيه، مقاعد مخمل، حساسات وكاميرا خلفية، نظام تثبيت سرعة، دخول ذكي، نوافذ كهربائية، تحكم دريكسون، جنوط 17 انش، منافذ متعددة للشحن والطاقة، مرايا جانبية كهربائية. السيارة للتنازل بمقابل بسيط قابل للتفاوض وهو 5000 ريال والتقبيل من خلال البنك الاهلي، مع العلم أنه قد تم سداد دفعة أولي 9400 ريال + 14 قسط من أصل 60 بقيمة 1370 للقسط الواحد.

تتوفر للتقبيل سيارة هوندا سيتي 2020 ستاندر بصرفية وقود ممتازة بمعدل 20 كم لكل لتر، الماكينة 4 اسطوانات حجمها 1500 سي سي تولد قوة 120 حصان، السيارة بلا عيوب ماعدا دقة بالصدام الامامي بتكلفة إصلاح تُقدر بخمسمائة ريال، ناقل الحركة أوتوماتيك والعداد 42 ألف كيلو متر. المواصفات الرئيسية: طيس، ريموت، مقاعد قماش، زجاج ومرايا كهرباء، تكاية بالوسط درج، فرامل ABS، حساس كفرات، عدد 2 ايرباجات أمامیه. السيارة وارد شركة عبدالله هاشم المحدودة ومتواجدة بالمدينة المنورة، وهي متوفرة للتنازل عن طريق الراجحي بمقابل 3000 ريال، إجمالي المبلغ المتبقي على السيارة 40000 ريال متضمن قيمة الدفعة الأخيرة وقيمة القسط الشهري 981 ريال.