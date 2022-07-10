نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص السيارات المستعملة تويوتا كامرى وكورولا حالات جيدة امتلكها الان في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارخص السيارات المستعملة ننشر حزمة من سيارات تويوتا مستعملة في السعودية المقدمة لعام 2022م، سنقوم بتوضيح أبرز السيارات المقدمة بمواصفاتها وأسعارها التي عرضها مالكها ويمكنك اختيار الموديل الذي يناسب أحلامك وإمكانياتك المادية، في الفترة الأخيرة أصبح أغلب الأشخاص التي تريد شراء سيارة يلجأون إلى السوق المستعملة أو مواقع التواصل الاجتماعي لأن السيارات الجديدة ليست في مقدرة جميع الأشخاص شرائها بالأسعار التي تقدم بها مؤخرًا.

ارخص السيارات المستعملة تويوتا كامرى وكورولا حالات جيدة

1. سيارة تويوتا كامري 2007 مستعملة

تعد سيارة تويوتا كامري هي من السيارات الشهيرة التي أصدرتها شركة “تويوتا” اليابانية والتي تتمتع بشهرة واسعة منذ أول إصدار للسيارة وحتى وقتها هذا، وتم إصدار هذه السيارة في عام 2007م ووصلت فيها إلى جميع أسواق السيارات وتتمتع بمقصورة داخلية جيدة ويمكنها أن تسير مسافات حتى 85 ألف كيلو متر وتحتوي على مثبت سرعة جيد، نوع وقود السيارة هو البنزين والقير الذي تعمل به السيارة قير يعمل أوتوماتيكي، سعر بيع السيارة هو 10 آلاف ريال سعودي وللتواصل اتصل على رقم +966597521527.

2. سيارة تويوتا كورولا 2007 مستعملة

أما بالنسبة إلى هذه الفئة من السيارة فهي أيضًا تم صنعها في سنة 2007م ويمكنها أن تسير مسافات تصل إلى حوالي 300 ألف كيلو متر وتتوفر السيارة في مدينة الرياض – المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من حوالي 10 آلاف ريال سعودي، تتوفر بلون أزرق خارجي وصالون واسع ومقصورة داخلية مصنوعة من مواد فاخرة، حالتها جيدة من الداخل والخارج ومزودة بقير يعمل يدويًا والتواصل للحصول على السيارة يتم من خلال رقم +966598379213.

3. سيارة تويوتا كامري 2008 مستعملة

سيارات تويوتا تم إصدارها في جمهورية اليابان ونشرتها بعد ذلك إلى كل الأسواق حول العالم وحازت على شهرة واسعة، تتوفر الآن مستعملة في الرياض بسعر يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي بلون أبيض وعدد أربعة أبواب، أما بالنسبة إلى الموتور فهو قوي يقترن بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا ويمكن معرفة تفاصيل أكثر من خلال رقم +96555651823.

4. سيارة تويوتا كامري 2008 مستعملة

حالة سيارة تويوتا كامري 2008م المستعملة في الرياض جيدة حيث يمكنها أن تسير مسافات حتى 105 ألف كيلو متر وسعرها يبدأ من 9 آلاف ريال سعودي، بالنسبة إلى مقصورتها الداخلية فهي فسيحة ولون السيارة أبيض وتتكون من أربعة أبواب وللتواصل مع مالكها اتصل على رقم 96555651823.