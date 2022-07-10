نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسعار رخيصه بـ14 الف ريال سيارات تويوتا مستعملة حالات نظيفه للبيع في جدة بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بأسعار رخيصه بـ14 الف ريال سيارات تويوتا مستعملة حالات نظيفه في السعودية والتي تم توفيرها في عام 2022م الجاري، فسيارات تويوتا هي من السيارات الأكثر شهرة والتي نعرفها جميعًا وتتمتع بموثوقية عالية جدًا بين السيارات كما تحتوى على مواصفات وامكانيات عالية حول العالم وكذلك الحال بالنسبة إلى كل السيارات اليابانية المقدمة في جميع الأسواق العربية، وفي موضوعنا اليوم سنقوم بتقديم بعض السيارات بمواصفاتهم ومميزاتهم بالإضافة إلى أسعارهم في السوق المستعملة والمقدم من قبّل مالكيهم.

سيارات تويوتا مستعملة للبيع في السعودية

1. سيارة تويوتا كامري 2011

سيارة تويوتا كامري 2011 تم إصدار السيارة في الربع الأخير من عام 2010م ليتم تقديمها في كل أسواق السيارات في الربع الأول من عام 2011م وتستطيع المشي حتى 284 ألف كيلو متر مسافة، الوقود الذي تعمل به السيارة هو وقود البنزين وتقترن بفتيس أوتوماتيكي وتتكون من أربعة أبواب، بالنسبة إلى هيكل السيارة الخارجي فهو جيد ولونها أبيض، متوفرة في مدينة جدة ويمكنكم الاتصال على رقم +966594001996 للتواصل مع مالك السيارة وسعرها يبدأ من 15 ألف ريال سعودي.

2. سيارة تويوتا كورولا 2015

سيارة تويوتا كورولا 2015 بالنسبة إلى سنة صنع السيارة فهي 2015م في اليابان، يتم تقديمها بمحرك قوي مقترن بقير يعمل أوتوماتيكي ويقطع حتى 232 ألف كيلو متر مسافة، السيارة متوفرة في مدينة الرياض بسعر يبدأ من 30 ألف ريال سعودي، لونها الخارجي أبيض وتتكون من أربعة أبواب وتعمل بوقود البنزين ويتم تقديمها في مدينة جدة وللتواصل مع مالكها يمكنك الاتصال على رقم +966594001996.

3. سيارة تويوتا كورولا 2015

سيارة تويوتا كورولا موديل 2015م من افضل السيارات حالتها ممتازة متوفرة في مدينة جدة بسعر يبدأ من 17 ألف ريال سعودي، لون السيارة الخارجي أسود وتقطع مسافات تصل إلى 88 ألف كيلو متر وإذا احتجتم إلى أي تفاصيل إضافية يمكنكم الاتصال على رقم +96659613276 للحصول على المواصفات الأخرى من مالك السيارة.

4. سيارة تويوتا كورولا 2009

في عام 2009م تم إصدار السيارة وتم تصميمها بأحدث الامكانيات والمواصفات واستهلكت السيارة مسافة قدرها 166 ألف كيلو متر، السيارة موجودة في مدينة جدة بسعر يبدأ من 14 ألف ريال سعودي وللتفاصيل الإضافية يمكنكم الاتصال على رقم +966594001996.