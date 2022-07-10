نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تقسيط مستعملة بالأمارات بأسعار خيالية بدون مقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تقسيط مستعملة بالأمارات، يتجه الكثير خلال الفترة الحالية لشراء السيارات لأنها من ضروريات الحياة الأساسية خاصة في دول الخليج، حيث تشتهر الإمارات بأنها من أكثر الدول شديدة الحرارة التي تحتاج الأسرة فيها إلى وجود سيارة للتنقل من مكان إلى أخر، ولكن مع أرتفاع أسعار السيارات الجديدة فيبدأ اللجوء إلى سيارات المستعملة المعروضة للبيع وتكون بنظام التقسيط، حيث أن تلك النظام يخدم من لا يستطع سداد ثمن سيارة كاش، فيسمى نظام قرض السيارة أو نظام التمويل، أو شراء سيارة مستعملة بالتقسيط في الإمارات توفير تلك الخدمة في كثير من المعارض بأسعار خيالية مخفضة كقسط شهري.

سيارات تقسيط مستعملة بالأمارات

تمكنت عدد من المواقع الإلكترونية بعرض مجموعة من السيارات المستعملة للبيع بسعر خيالي وخاصة في مدينة دبي، التي تعتبر من أكبر المدن التي يتواجد فيها سيارات مستعملة بالتقسيط بدون مقدم وبأقل قسط شهري، وعملية التقسيط تكون عن طريق إبرام عقد ليس لاستهلاك السيارة أو تأجيرها وإنما هو عقد مقابل تسديد سعر السيارة مع فائدة محددة من جانب مكان التمويل بالأتفاق مع من يرغب في شراء سيارة مستعملة تقسيط.

سيارة تقسيط تويوتا كورولا لدى معرض السيارات

لدى معرض سويدان موتورز الكبرى للسيارات على موقع دبي كارز، متواجد سيارة تويوتا كورولا طراز عام 2019 للبيع بالتقسيط حالتها مستعملة، من مواصفات السيارة بأنها تحتوي على محرك قوي يعمل 1.6 لتر.

ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك. نوع السيارة تويوتا كورولا صالون سيدان ذات لون أبيض من الخارج. تحتوي السيارة على شاشة كمبيوتر لتسجيل كافة المعلومات التي يحتاج إليها السائق. فيوجد شاشة عداد الممشى التي سجلت قراءة مسافة الأميال التي قطعتها السيارة بنحو 98.796 كيلو متر. وقود محرك السيارة يعمل بالبترول. حالة الهيكل الخارجي للسيارة ممتاز من الداخل والخارج بحالة جيدة جدا. سيارة تويوتا كورولا موديل 2019 قابلة للتصدير. سعر السيارة كاش يبلغ نحو 57.900 درهم إماراتي. قيمة القسط الشهري للسيارة من المعرض تبلغ 832 درهم.

سيارة بالتقسيط المخفض شيفروليه افيو موديل 2019

لدى معارض سويدان موتورز يعرض سيارة قوية شيفروليه مستعملة إستعمال نظيف، السيارة من الداخل والخارج ممتازة مستعدة للفحص، شيفرولية افيو موديل 2019 بمواصفات خليجية.