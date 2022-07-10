نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصلت ملكة السيارت الجبارة… سيارة رينو ميجان 2022 مميزاتها و مواصفاتها وأسعار فئاتها الرائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة رينو ميجان 2022 مميزاتها، تعد سيارة رينو ميحان صناعة تركية وتدخل ضمن فئة سيارات السيدان، يوجد منها أربع فئات في السوق السعودي وتحتوي على خمس أبواب هاتشباك، يتوفر منها نوعين من المحرك ولديها درجة موثوقيه كبيرة في أسواق السيارات وقد حازت على تقييم رائع من قبل المستخدمين وتتنافس مع العديد من السيارات مثل هوندا سيفيك و فورد اسكورت ونيسان سنترا. سيارة رينو ميجان 2022 مميزاتها يوجد مواصفات كثيرة ومميزة فى سيارة رينو ميجان 2022 سوف نقدمنها لكم من خلال موقعنا ثقفني مواصفات محركات سيارة رينو ميجان 2022 يعمل المحرك الأول 1.6 14FWD بقوه 115 حصان وعزم دوران 156 نيوتن لكل متر.

علبة التروس من نوع CVT.

يستهلك وقود بمعدل لتر لكل 15.2 كم.

يتسارع من الثبات وحتى 100 كم في 13.2 ثانية.

السرعة القصوى للمحرك 175 كم لكل ساعة.

أما الخيار الثاني من المحرك من سيارة رينو ميجان 2022 بقوه 140 حصان وعزم دوران 193 نيوتن لكل متر ويستهلك قود بمعدل 7.7 لتر / 100 كم.

وتستهلك وقود بمقدار اقتصادي يقدر بنحو لتر واحد لكل 13 كم.

السرعة القصوى للسيارة 209 كم في الساعة.

تتسارع من الصفر إلى 100 كم في 9.9 ثانية.

وزن السيارة متغير في الفئات الأربعة حيث يبدأ من 1287 كيلو جرام وأقصى وزن لها 1439 كيلو جرام. مميزات سيارة رينو ميجان 2022 تدعم الاتصال بالبلوتوث والواي فاي.

تحتوي على شاشة وسائط بمقاس 7 بوصة.

بها نظام صوتي عالي كما تحتوي على وسائد هوائية لحماية الركاب.

يوجد بها كاميرا الخلفية للمراقبة في الطريق.

وتحتوي على شاشة بداخل السيارة للمساعدة في المراقبة.

يوجد بها أنظمة أمان متعددة مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق.

تحتوي على نظام إضاءة شديد الكفاءة.

تشمل مصابيح للضباب ويوجد بها إنذار للحماية من السرقة.

كما تشمل إنذار لمنع الاصطدام بالأجسام التي تقترب من السيارة.

تتميز الحقيبة الخلفية للسيارة باتساع مساحتها.

و تأتي سيارة رينو ميجان 2022 بإطارات قوية جدا و تصميم خارجي أنيق وجذاب. أسعار سيارة رينو ميجان 2022 يبدأ سعر الفئة الأولى من سيارة رينو ميجان 2022 PE من 54,900 ريال سعودي.

رينو ميجان 2022 PE من 54,900 ريال سعودي. الفئة الثانية SE بسعر 60,500 ريال سعودي.

والفئة الثالثة LE بسعر 68,900 ريال سعودي.

الفئة الرابعة LE+ بسعر 69,900 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصلت ملكة السيارت الجبارة… سيارة رينو ميجان 2022 مميزاتها و مواصفاتها وأسعار فئاتها الرائعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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