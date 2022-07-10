نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الموسم.. سيارة لادا نيفا الروسية الفخمة في السعودية 2022 اقوى واسرع سيارة للطرق الوعرة بمواصفات واسعار جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قنبلة الموسم.. سيارة لادا نيفا الروسية الفخمة ، نحاول دائماً عبر موقعنا المتميز أن نقدم لكم أبرز مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا 2022 في المملكة العربية السعودية فهي من أفضل أنواع السيارات في المملكة ويطلق عليها الوحش الروسي والسبب في ذلك تزويد السيارة بكثير من المواصفات والإمكانيات التي تجعلها السيارة الأولى في سوق السيارات بالمملكة.

حصلت السيارة على شهرة كبيرة في جميع دول العالم ولكن زادت مبيعاتها في سوق السيارات السعودي مؤخراً مما دفع المستهلكين يقوم بالبحث عن مواصفات ومميزات السيارة التي سوف نطرحها لكم عبر السطور القادمة.

قنبلة الموسم.. سيارة لادا نيفا الروسية الفخمة

تمتلك السيارة العديد من المواصفات التي تجعل منها السيارة الأفضل بين سيارات الدفع الرباعي 4×4 التي قد حصلت على أكبر قدر من الشهرة ومن مواصفات السيارة التالي:

تأتي السيارة بمحرك تبلغ سعته 1700 سي سي ما يعادل 1.7 لتر.

يعمل على توليد قوة 83 حصان وتصل قوة عزم الدوران لمحرك السيارة 128 نيوتن متر.

أما السرعة العليا للسيارة فقد تكون أثناء القيادة 145 كم/ ساعة.

تحتوي السيارة على خمس سرعات ويمكن أن يقوم السائق باختيار الأنسب له منها.

طرحت الشركة أربعة موديلات من السيارة مختلفة في المملكة العربية السعودية.

يستطيع المستهلك أن يختار ما يناسبه من الأتوماتيك أو المانيوال للسيارة.

السيارة تكون مزودة بعجلات قياس 12 بوصة، بالإضافة إلى أن السيارة تتمتع بكثير من وسائل الأمن مثل أنها تحتوي على نظام الفرامل مانع الإنزلاق.

بها أقواس عجلات منحوتة وهيكل معدني صلب حتى يكون قادر لتحمل الصدمات.

تحتوي على إضاءة بتقنية الليد.

مميزات سيارة لادا نيفا 2022

تعد من السيارات المختلفة تماماً حيث أنها تحتوي على كثير من المزايا ومن أبرزها التالي:

تتمتع السيارة بهيكل من المعدن الصلب القوي جداً يقدر على تحمل الصدمات ويستطيع السير على الطرقات الصعبة.

يوجد بالجزء الخلفي من السيارة مصابيح ليد ليتم من خلالها إضاءة الطريق بشكل أفضل.

تكون متشابهة بدرجة كبيرة بين واجهة سيارة لادا نيفا وراف فور بشكل الهيكل الخارجي.

سعر سيارة لادا نيفا 2022 في السعودية

يصل سعر السيارة في السعودية حوالي 36 ألف ريال سعودي بينما يكون سعر السيارة في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 717 ألف روبل روسي، ومن الممكن أن يتم شراء السيارة من خلال توكيلات السيارة بالمملكة السعودية.