نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات لكزس مستعملة في السعودية جميع الفئات بأسعار ١٠ ألاف ريال فيما فوق في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات لكزس مستعملة في السعودية ،تعد لكزس من السيارات الفخمة التي تم إنشائها في اليابان عام ١٩٨٣ وتعد من السيارات التي أثبتت كفاءتها من قِبل عملاءها ومستخدميها، وبفضل محركها القوي وتصميمها الخارجي الجذاب أستطاعت أن تجذب فئات عريضة من العملاء، نقدم سيارات ليكزس للبيع في السعودية بأستعمال جيد بجميع فئاتها، نعرض تشكيلة واسعة من لكزس مستعملة في السوق السعودي. سيارات لكزس مستعملة في السعودية لكزس RX 330 موديل ٢٠٠٥ مستعملة سيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي يصل سعة محركها إلى ٣٣٠٠ سي سي وبحد أقصى للسرعة ٢٥٢ حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك بـ ٦ أسطوانات.

عدد المسافات المقطوعة ٢٠٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة مكة المكرمة بمنطقة النوارة.

السيارة بحالة جيدة، توجد عيوب في الهيكل الخارجي نتيجة الاستعمال.

تحتوي على فتحة سقف، سنتر لوك، الدخول بدون مفتاح، مكيف، أنظمة حماية، مثبت سرعة، مرايات كهربائية.

سعر لكزس RX 330 مستعملة في السعودية ١٠ ألاف ريال. لكزس GS 300 موديل ٢٠٠٠ مستعملة سيارة سيدان تعمل بقوة ٢٢٠ حصان وقوة عزم دوران ٣٢٠ نيوتن. متر، ناقل الحركة أوتوماتيك سداسي الأسطوانات بينما يسيع محركها ٣٥٠٠ سي سي.

عدد المسافات المقطوعة ٢٠٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الباحة.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

تحتوي على مثبت سرعة، نظام ملاحة، مكيف، المرايات كهربائية، وسائد هوائية، مدخل يو اس بي، راديو، بلوتوث، شاشة، مدعم ام بي ثري، مصابيح ال اي دي، نظام منع انغلاق الفرامل، مساعد فرامل، التوزيع الإلكتروني للفرامل.

سعر لكزس GS 300 مستعملة في السعودية ١٣.٥٠٠ ريال. لكزس ES 330 موديل ٢٠٠٢ مستعملة سيارة سيدان محركها قوي ليسع ٣٥٠٠ سي سي من الوقود ويصل قوة السرعة لديها إلى ٢١٣ حصان، الناقل أوتوماتيك بـ ٦ أسطوانات.

عدد المسافات المقطوعة ٤٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الرياض بمنطقة البطحاء.

السيارة بحالة ممتازة بدون حوادث والدهان أصلي.

تحتوي على ٥ مقاعد من الجلد، فتحة سقف، مكيف، حساسات ركن، سنتر لوك، مرايات كهربائية، نظام مانع انغلاق الفرامل، مساعد فرامل، مصابيح ال اي دي، شاشة وسائط مشغل أقراص، مشغل ام بي ثري مدخل يو اس بي.

سعر لكزس ES 330 مستعملة في السعودية ١٥ ألف ريال.

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