نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 الجديدة كليا أهم مواصفاتها وسعرها في السعودية والإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 ، هي إحدى السيارات الرياضية التابعة للشركة اليابانية ميتسوبيشي المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة. ولمحت الشركة اليابانية عن الإصدار الجديد من mitsubishi outlander 2023 وعن مواصفات السيارة الجديدة. والتي سيكون بها تغييرات كبيرة في الشكل الخارجي. وكذلك تغييرات في محرك السيارة عن النسخ السابقة منها. ومن خلال الفقرات التالية سوف نتعرف سويا على المواصفات الهامة في السيارة الرياضية. كما سنتعرف أيضا على سعر السيارة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

مواصفات ميتسوبيشي اوتلاندر 2023

أهم مواصفات السيارة الجديدة هي المحرك الجديد حيث أنها تحتوي على محركين وهما كالتالي.

المحرك الأول من الفئة الرابعة يعمل كهربائيا.

والمحرك الثاني من أوتلاندر 2023 يعمل بالبنزين كما يعمل على حرق الوقود من خلال 4 أسطوانات للمحرك. وسعة لترية 2.5 لتر (2500 cc). كما يولد قوة حصانية 181 حصان. مع عزم دوران 245 نيوتن لكل متر. ومتصل بناقل حركة أتوماتيكي به 6 سرعات. وبالرغم من أن المحرك سعته 2.5 لتر و4 أسطوانات فقط لكن يعمل بدفع رباعي للسيارة للأربع عجلات. مثل شقيقتها الكبرى باجيرو 2023.

مواصفات mitsubishi outlander 2023 من الخارج

مواصفات ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 تأتي من الخارج بشكل مميز وجديد.

تحتوي على شبكة أمامية شرسة ولكن أقل شراسة من الإصدارات السابقة.

كما تحتوي على مصابيح للضباب توضح الرؤية لمسافة أطول.

أرتفاع السيارة عن الأرض بنسبة أكبر عن النسخة السابقة 2022 وذلك بمقدار 1سم تقريبا.

زجاج خارجي جيد الصنع وذلك ليتم تقليل والحد من الضوضاء الخارجي للسيارة.

4 عجلات بمقاس 17 بوصة.

أوتلاندر 2023 من الداخل

تأتي مواصفات ميتسوبيشي أوتلاندر 2023 الداخلية من مقاعد يكسوها الجلد الفاخر. مع تغيير درجة حرارة المقعد وخاصية المساج في كل مقعد. كما أن خاصية المساج هي أول مرة يتم توافرها في mitsubishi outlander 2023 ولكن في الأعوام السابقة كانت غير متوفرة. كذلك تحتوي السيارة على مقصورة أمامية ويتوسطها شاشة تعمل باللمس لعرض تطبيقات التي يتم الأقتران بها مع الهاتف. وتحتوي على فتحات تهوية ويمكن التحكم بها كهربائيا ومن خلال شاشة اللمس أيضا بدون الضغط على أي أزرار. كما تحتوي أيضا على فتحات للتهوية أمامية وفتحات للمقاعد الخلفية للسيارة. ويمكن استخدام منافذ usb بداخلها لشحن الهواتف أو الاستخدامات الأخرى المتعددة. مع دمج 6 مكبرات صوت 4 مكبرات مدمجين مع الأبواب ومكبرين مدمجين في خلفية السيارة من الداخل.

الفئات المتاحة من mitsubishi outlander 2023

سوف تنطلق mitsubishi outlander 2023 من 5 إصدارات مختلفة وكل فئة سوف تختلف أختلافات طفيفة ولكن سعة المحرك موحدة لجميع الفئات.

outlander 2023 SE.

mitsubishi outlander 2023 ES.

أوتلاندر 2023 SEL.

outlander 2023 SE launch Edition.

إصدار اوتلاندر SEL launch Edition.

سعر ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 في الأسواق

سعر mitsubishi outlander 2023 في الأسواق العالمية بين 25 ألف دولار أمريكيا حتى 40 ألف دولار أمريكيا على حسب كل فئة. وفي المملكة العربية السعودية تبدأ من 110 ألف ريال سعودي لأول فئة حتى 180 ألف ريال سعودي. بينما في دولة الإمارات العربية المتحدة بسعر 95 ألف درهم إماراتي حتى 170 ألف درهم إماراتي.

والآن عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم أهم مواصفات ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 السيارة الرياضية ذات الدفع الرباعي. كما أستعرضنا أيضا سعر أوتلاندر 2023 في السوق السعودي والإماراتي. نتمنى أن تكون هذه المعلومات مفيدة لمحبي السيارات في دول الخليج كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.