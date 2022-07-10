نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ومميزات سيارة لاند روفر ديفندر 2022 وسعرها في مصر والسعودية والأمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لاند روفر ديفندر 2022 وهي سيارة رياضية الشكل لا تختلف كثيرًا عن سيارة لاند روفر ديفندر الحالية ولكن سوف يتم إضافة بعض التعديلات والتحديثات البسيطة لها، وهي سيارة تتميز بالقوة و تعمل بقوة الدفع الرباعي، كما أنها تتميز بالمساحة الكبيرة المريحة التي قد تحتوي على 8 ركاب، وبها جميع الإمكانيات التي يحتاجها اي شخص يرغب في شراء سيارة، تابعوا معنا الآن للتعرف على أهم مواصفات السيارة وعن سعرها في الأسواق.

مواصفات لاند روفر ديفندر 2022

السيارة لها الكثير من المميزات التي حاولت شركة لاند روفر من خلالها الاحتفاظ بتاريخها العريق في إصدار هذا النوع من السيارات، ومن أهم مميزاتها كالآتي:

من حيث الشكل فلها شكل رياضي، مصمم بشكل قادر على مواجهة الطرق الوعرة الصعبة، وجاءت بالمقدمة القصيرة والنوافذ الصغيرة لتمنح قوة تحمل لمواجهة الصعوبات بشكل أفضل.

أما عن مميزاتها الداخلية فإن السيارة واسعة المساحة من الداخل، كما تحتوي على العديد من وسائل الترفيه المختلفة فيها شاشة مقاس١١.٥ إنش مزودة بالمعلومات.

واسعة المساحة من الداخل، كما تحتوي على العديد من وسائل الترفيه المختلفة فيها شاشة مقاس١١.٥ إنش مزودة بالمعلومات. السيارة مزودة مصابيح أمامية من الLED

بها مرايا تعمل بشكل إلكتروني قابلة للطي.

مرآة ذات خاصية التعتيم التلقائي.

تحتوي على عجلات مقاس ١٨بوصة من الفولاذ.

إطارات قوية مصممة للطرق الوعرة.

بها جهاز تحكم عن بعد.

مزودة بنظام Secure Tracker بالاشتراك.

السيارة بها كل وسائل الأمان والسلامة المتقدمة والحديثة فهي مزودة بكاميرا ثلاثية الأبعاد.

السيارة بها نظام مراقبة حالة السائق.

بها نظام خاص بتثبيت السرعة.

مزودة بنظام كبح في حالة الطوارئ.

بها وسائد هوائية.

لها القدرة على الاستجابة للتضاريس، كما أنها بها نظام مساعدة طلوع المرتفعات.

أسعار لاند روفر ديفندر 2022