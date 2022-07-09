نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارة الروسية الفخمة… اهم مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا 2022 الروسية الجديدة وأسعارها فى بعض الدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة لادا نيفا 2022 الروسية الجديدة، يمتد تاريخ سيارة لادا نيفا إلى عام 1977 منذ بداية إنتاجها من خلال شركة افتوفاز التي أضافت العديد من التفاصيل للتصميم الجديد لسيارة لادا نيفا 2022، وتعد السيارة صناعة روسية ذات موثوقة عالية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة مبيعاتها في العديد من أسواق السيارات حول العالم مثل السوق الروسي والسعودي والأمريكي، ونستعرض أهم ما يميز السيارة ومواصفاتها وأسعارها. سيارة لادا نيفا 2022 الروسية الجديدة مواصفات لادا نيفا 2022 الجديدة تأتي السيارة بجنوط مقاس 15 انش.

بجنوط مقاس 15 انش. وتم صناعة المصدات الأمامية لها من البلاستيك المقوى.

تحتوي على شبك يميز الواجهة الأمامية للسيارة بلون أسود مطعم بالكروم الذي يعطيها لمعة جذابة.

ارتفاع السيارة عن الأرض بمقدار مناسب يحميها من الاحتكاك المباشر مع الطريق.

جاءت بمقاعد متسعة وتشتمل على نظام التبريد والتدفئة.

تتميز عتبة السيارة الأمامية بالتصميم الجيد الذي يمنع من حدوث الاصطدام.

كما تحتوي على نظام حماية للأطفال عند الجلوس في الصفوف الأمامية.

صنعت عجلات سيارة لادا نيفا 2022 من البلاستيك الغير قابل للكسر مما يجعلها تسير بسلاسة على مختلف الطرقات.

تحتوي على مصابيح للضباب.

ويوجد بها فتحة سقف بانوراميه مصنوعة من الزجاج ويمكن التحكم فيها من خلال اللمس. سعر سيارة لادا نيفا الروسية موديل 2022 تتوفر سيارة لادا نيفا 2022 بسعر رائع لجميع المستهلكين يقدر بنحو 36,850 ريال سعودي.

بسعر رائع لجميع المستهلكين يقدر بنحو 36,850 ريال سعودي. أما على الصعيد العالمي تباع سيارة لادا نيفا بسعر يبدأ من 8500 دولار أمريكي. مميزات سيارة لادا نيفا 2022 تعد من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات وتتميز بمحرك يأتي بسعة كبيرة تصل إلى 1600 سي سي ويعمل بقوه 114 حصان.

كما تحتوي على ناقل حركة يدوي وذلك في الفئة الأولى من السيارة، أما الفئة الثانية للسيارة تعمل عن طريق الدفع الرباعي للعجلات.

وتبلغ سعة محركها 200 سي سي وتصل قوه المحرك إلى 168 حصان.

ناقل الحركة من النوع الأوتوماتيك المزود بست سرعات.

فرامل السيارة تعمل بواسطه نظام الحقن الإلكتروني وتشتمل على نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

تدعم البلوتوث ويمكن من خلالها تشغيل ألواي فاي.

و شحن الهاتف لاسلكياً.

يوجد بها مخرج يو أس بي ومنفذ إي يو اكس.

تتميز عجلة قيادة متعددة الاستخدامات و يمكن تشغيلها دون مفتاح.

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