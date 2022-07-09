نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بأرخص الأسعار بداية من 5 ألف ريال سعودي وبمواصفات عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع، أصبح الآن متوفر في المملكة العربية السعودية بالسوق السعودي للسيارات، سيارات مستعملة للبيع بأرخص الأسعار بجانب مواصفاتها الجيدة والتي تناسب للمستوي المعيشي للأسر محدودة الدخل، حيث أصبحت السيارات من الضروريات لكل أسرة.

سيارات مستعملة للبيع بأرخص الأسعار بداية من 5 ألف ريال

مع أرتفاع الأسعار لكل السلع أصبح من الصعب استطاعة شراء السيارات الحديثة، وفي في الوقت كثر البحث عن السيارات المستعملة بسوق السيارات، ومن السهل الآن البحث عنها من خلال شبكات الإنترنت عن السيارات المستعملة لذلك فيما يلي نعرض أسعار السيارات المستعملة.

سيارة مستعملة تويوتا كامري 2005 للبيع

للبيع سيارة مستعملة تويوتا كامري موديل 2005 بالرياض في المملكة العربية السعودية، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 300 ألف كيلو متر.

نوع الوقود بالسيارة البنزين.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة بحالة ممتازة من الخارج والداخل.

سعر السيارة 5 ألف ريال سعودي.

للبيع سيارة مستعملة تويوتا كامري 2004

متوفر للبيع سيارة مستعملة ماركة تويوتا كامري موديل 2004 بالرياض، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة عادي.

النوافذ كهربائية، مكيف يدوي.

عداد الممشي للسيارة 200 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أزرق.

السيارة بحالة ممتازة من الخارج والداخل.

سعر السيارة 5 ألف ريال سعودي.

للبيع سيارة مستعملة نيسان صني 2008

سيارة ماركة نيسان فئة صني موديل 2008 مستعملة للبيع بالرياض، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي للسيارة 220 ألف كيلو متر.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

سعر السيارة 6 ألف ريال سعودي.

سيارة مستعملة كيا أوبتيما 2006 للبيع

للبيع سيارة ماركة كيا أوبتيما موديل 2006 بالرياض في المملكة العربية السعودية، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة عادي.

عداد الممشي للسيارة 360 ألف كيلو متر.

مكيف السيارة لا يعمل وبحاجة لإصلاح.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

سعر السيارة 6 ألف ريال سعودي.

سيارة مستعملة نيسان صني 2002 للبيع

للبيع سيارة مستعملة ماركة نيسان صني موديل 2002 بالرياض، مواصفات السيارة هي: