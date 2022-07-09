نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الراجحي للسيارات 1443 خيارات التمويل بدون تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم مصرف الراجحي لعملاءه الكثير من الخدمات سواء للأفراد أو الشركات، ومن خلال الموقع الإلكتروني يمكنكم معرفة عروض تمويل الراجحي للسيارات 1443 التي يكون لبعضهم خيار التأجير التمويلي، وكذا عروض شراء السيارات بالتقسيط ضمن أحد الحلول المصرفية التي يقدمها البنك للعملاء من أجل امتلاك سيارة، والذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولكنه يشترط تحويل الراتب، لهذا نقدم لكم العروض المتاحة بالبنك

عروض تمويل الراجحي للسيارات 1443

يفدم مصرف الراجحي الكثير من عروض السيارات وكما ذكرنا خيار شراء سيارة بالتقسيط والذي يتطلب تحويل الراتب، فكذلك يوجد خيار تمويل الإيجار التمليكي في صالات الراجحي، وهذا ليس من الضروري تحويل الراتب، وتحصل على موافقات سريعة، كما أنه من العروض المتاحة لكل من السيارات المستعملة والجديدة.

عروض الراجحي للسيارات 2022

يقدم المصرف أفضل تمويل لسيارة تويوتا ولكزس، والتي تتم من الدخول على موقع مصرف الراجحي، حيث التقديم إلكتروني، وهذا التمويل من خلال التأجير بتحويل الراتب ومن مميزاته:

لا تحتاج سداد دفعة أولى.

هامش الربح 0%، وبدون رسوم إدارية.

مدة التقسيط تصل إلى 60 شهر.

أما القسط الشهر يتميز بأنه منخفض.

والدفعة الأخيرة تصل إلى 40%.

وقد وضع الموقع مثال التأجير بتحويل الراتب، أو بدون تحويل الراتب لبيان معدل النسبة السنوي الذي يصل في سيارة (كوزولا) إلى 4.75%، بينما سيارة (ياريس) يصل إلى 5.07%.

عرض 50/50 الراجحي

من ضمن العروض والخصومات يأتي عرض تمويل السيارات 50/50 والذي يُعد من أفصل العروض:

صمم لتلبية رغبة شريحة من العملاء.

وفيه يتم دفع العميل 50% الدفعة الأولى.

ثم يدفع ال 50% الثانية من ثمن السيارة بعد سنتان.

ويتضمن خيار تحويل أو عدم تحويل الراتب، والذي يختلف فيهم هو معدل النسبة السنوي شاملة التأمين تكون 9.11% في تحويل الراتب، بينما معدل النسبة السنوي شاملة التأمين في حالة تأجير السيارات بدون تحويل راتب تكون 9.67%.

حاسبة تمويل السيارات الراجحي

خصص المصرف حاسبة التمويل الإيجاري للسيارات، والتي تتطلب اختيار عملاء تحويل الراتب أو عملاء دون تحويل الراتب، ثم تعبئة البيانات المطلوبة كما بالصورة.

تحديد الأقساط الشهرية.

ثمن السيارة.

الدفعة المقدمة.

مدة التحويل.

مع كتابة الدفعة الأخيرة.

ثم الضغط على حساب.

بينا عروض الراجحي للسيارات الجديدة والمستعملة والدخول على الموقع الإلكتروني للبنك للحصول على عروض وخصومات الراجحي المناسبة للعملاء.