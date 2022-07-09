نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع رخيصة في السعودية وبحالة جيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة متوفر للبيع في سوق السيارات السعودي مجموعة كبيرة من السيارات المستعملة بأسعار مناسبة للمواطنين السعوديين محدودي الدخل وبإمكانيات ومواصفات ممتازة. للبيع سيارة تويوتا كورولا موديل 2013 مستعملة للبيع سيارة تويوتا كورولا موديل 2013 مستعملة في مدينة الرياض.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة تويوتا كورولا بلغ 135000 كيلو متر.

تأتي السيارة تويوتا كورولا بمحرك 4 سلندر بسعة 1600 سي سي وبقوة 121 حصان.

تأتي السيارة تويوتا كورولا بناقل حركة أوتوماتيك.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 23000 ريال سعودي.

السيارة بها شهادة وإستمارة فحص سارية المفعول.

السيارة تم تغيير الريداتير لها والتكيف والباب الأيمن والخلفي.

بودي السيارة به رش بالرفرف الأيمن والأيسر والكبوت والصدام الأمامي.

السيارة تويوتا كورولا مزودة بجنوط وقفل مركزي للأبواب ونظام حماية من السرقة.

السيارة بها وسائد هوائية ونوافذ كهربائية وبلوتوث وراديو كاسيت.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بلون خارجي أبيض.

للحصول على السيارة يرجى التواصل مع البائع على الرقم 0540441989. سيارة فورد جراند موديل 2008 مستعملة للبيع سيارة فورد جراند موديل 2008 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة فورد جراند مستعملة 15000 ريال سعودي.

السيارة فورد جراند تأتي بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد الممشى للسيارة فورد جراند 20000 كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة فورد جراند فضي.

السيارة فورد جراند مزودة بفتحة سقف ومكيف ومرايات كهربائية وفرش جلد.

السيارة بها بلوتوث وراديو كاسيت ومدخل يو إس بي ومشغل دي في دي ومشغل إسطوانات.

السيارة بها كشافات ضباب وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية ومثبت سرعة.

للحصول على السيارة يرجى التواصل مع البائع على الرقم 0582808956. للبيع سيارة أودي مستعملة موديل 2007 للبيع سيارة أودي مستعملة موديل 2007 بسعر 12000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة أودي سجل 240000 كيلو متر.

السيارة أودي موديل 2007 مستعملة متواجدة في مدينة أبها.

الوقود المستخدم في السيارة أودي البنزين.

السيارة أودي متوفرة بلون خارجي فضي.

السيارة مزودة بنظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام ضد السرقة.

السيارة بها نظام التحكم في الطارة وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية ومثبت سرعة وكشافات ضباب.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على 0594275941.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة للبيع رخيصة في السعودية وبحالة جيدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.