محطمة تويوتا كورولا وكامري .. سيارة نيسان سنترا 2022 في السوق السعودي بمواصفات عالمية وسعر منافس!

انت الان تتابع خبرمحطمة تويوتا كورولا وكامري .. سيارة نيسان سنترا 2022 في السوق السعودي بمواصفات عالمية وسعر منافس! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن سيارة نيسان سنترا 2022 تأتي منتمية لفئة سيارات السيدان المتوسطة الحجم والتي تناسب كافة الأفراد أو العائلات الصغيرة.

وتعتبر فئة سيارات سيدان اقتصادية من دون تضحية بمساحة الداخلية أو الراحة والأمان، كما أت سعرها التنافسي يجعلها منافسًا شرسًا وقويًا في فئتها.

تصميم خارجي عدواني

تتميز سيارة نيسان سنترا بتصميم هجومي يظهر من مقدمة السيارة المتميزة بالشبك V motion المميز لسيارات العلامة اليابانية وتحيط به مصابيح من نوع LED وسقف بلون الهيكل، ومن الجانب تتميز بالخطوط السلسة وسقف مائل وعجلات بقياس 5 إنش ومرايا كهربائية تحمل إشارات الانعطاف، أما في الخلف فهناك مصابيح LED بشكل هجومي تمتد إلى جانب السيارة مع جناح خلفي صغير بنفس لون السيارة وشرائط ضوئية سفلية لتعطي السيارة مظهرًا رياضيًا جذابًا.

مقصورة داخلية أنيقة

[نيسان سنترا مقصورة داخلي]

في الداخل، تمتلك سنترا أحد أجمل التصاميم في فئتها. يواجه السائق شاشة مقاس 7.0 انش على جميع الطرازات باستثناء الطراز الأساسي. يحتوي مركز لوحة العدادات على ثلاثة فتحات تهوية دائرية فوق أدوات التحكم في المناخ. المواد الداخلية عبارة عن مزيج من البلاستيك اللين والصلب، لكن الأول يغطي الأسطح وتساعد على إخفاء الباقي.

تبدو الطرازات المجهزة بفرش جلدي مبطن راقٍ بشكل خاص، على الرغم من أنها تتعارض مع عجلة القيادة ذات القاعدة المسطحة لسيارة السيدان الرياضية. تقوم نيسان أيضًا بتدليل الركاب في المقدمة بمقاعدها المريحة للغاية Zero Gravity، والتي تتميز بالرحابة.

يتميز الطراز الأساسي بشاشة مقاس 7.0 انش مع آبل كاربلاي و اندرويد اوتو، فإن الباقي يحتوي على شاشة مقاس 8.0 انش بالإضافة إلى منفذ USB في المقاعد الأمامية والخلفية. النظام الأخير متوافق أيضًا مع خيارات أفضل مثل راديو القمر الصناعي SiriusXM، وستيريو Bose بثمانية مكبرات صوت، ونقطة اتصال Wi-Fi.

المحرك وأنظمة الأمان

[نيسان سنترا مراجعة محرك]

إن السيدان الصغيرة تعتمد على محرك سعة 2 لتر يولد قوة 149 حصانًا، لتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في 8 ثوان فقط، كما تم تحسين صرفية الوقود لتصبح 8.11 لتر لكل 100 كلم تقطعها السيارة في المدينة و6 لتر لكل 100 كلم تقطعها السيارة على الطرق السريعة. كما حصلت السيدان الأنيقة على تعليق خلفي جديد ونظام تعليق أمامي ماكفرسون، وهو يجعلها واحدة من أفضل السيارات في تجربة القيادة والسفر.

وقد جهزت بمجموعة مميزة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، التوزيع الالكتروني لقوة الفرامل، تعزيز الفرملة، نظام منع تشغيل المحرك، تقنية تثبيت السرعة، وسائد هوائية مزدوجة، نظام المكابح الأوتوماتيكي لحالات الطوارئ مع الكشف عن المشاة، التحذير من مغادرة المسار، تنبيه حركة المرور الخلفية، التحذير من النقاط العمياء، المكابح الخلفية التلقائية، مساعد الشعاع العالي ونظام تنبيه ذكي للسائق وتنبيه الباب الخلفي.

سعر نيسان سنترا 2022

نيسان سنترا 2022 1.6L S والتي تتوفر بسعر 69,289 ريال سعودي نيسان سنترا 2022 1.8L S والتي تتوفر بسعر 97,350 ريال سعودي