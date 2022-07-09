لمحدودي الدخل 3 سيارات مستعملة بأرخص قسط شهري بدون مقدم وضمان 3 سنوات

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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بدون مقدم، هناك عدد، كبير من أفضل أأنواع السيارات المستعملة التي يبحث عنها الأفراد، وتكون تلك السيارات بسعر منخفض وإمكانيات وحالة جيدة ومناسبة لجميع أفراد العائلة، ويوجد منها السيدان والهاتش باك كما يفضلها البعض، فهناك مجموعة كبيرة من الأفراد يفضلون الحصول على السيارات المستعملة التي تكون سيدان وأوتوماتيك في حين أن البعض الأخر يفضلها مانويل ولكل فرد احتياجات خاصة في السيارة التي يفضلها وتكون مريحة له، ويوجد بعض الأشخاص الذين يفضلون السيارات الجديدة وتكون بالتقسيط المريح، ولذلك قامت بنوك وشركات عديدة داخل المملكة العربية السعودية بتوفير عروض سيارات جديدة وسيارات مستعملة وفق احتياجات الفرد.

3 سيارات مستعملة بدون مقدم وضمان 3 سنوات

تتوفر عروض سيارات مستعملة موديل 2019، 2020، 2021، ولكل سيارة منهم مواصفات معينة ومزايا كثيرة، وجميع تلك السيارات بالتقسيط المريح على فترة سداد 60 شهرا، أو 54 شهرا، سيارة مستعملة بقسط 954 ريال بدون مقدم، ويمكنك اختار السيارة التي تتناسب مع إمكانياتك والشروط المطلوبة، وتلك السيارات بضمان حتى ثلاث سنوات أو عدد سير يصل إلى 60 ألف كيلو متر، ومتاح الحصول على السيارات للمواطنين السعوديين والمقيمين بشرط أن يكون موظف أو متقاعد ويكون الدخل الشهري يبدأ من 3000 ريال ولا يقل عن ذلك.

مواصفات السيارات داخل العرض

تويوتا كورولا 2019 بقسط شهري 1,389ريال بالتقسيط على فترة 54 شهرا، ولونها أبيض سيدان، وعدد خطواتها 170 ألف كيلو متر وحتى 179 ألف كيلومتر، ومتواجدة في جازان، وسعر الإجمالي للسيارة 86 ألف ريال، ودفعة التملك تصل إلى 20%، سيارات للمواطنين والمقيمين بدون كفيل، السيارة الثانية هي تويوتا كورولا 2020 بقسط شهري 1,463 ريال سعودي، وفترة تقسيط 60 شهرا بإجمالي سعر 100,545 ريال سعودي، ولونها رمادي سيدان وأوتوماتيك، عدد سيرها 90 ألف كيلومتر وحتى 99 ألف كيلومتر ومتواجدة في جازان، السيارة الثالثة هي تويوتا كورولا 2021 بقسط شهري 1,650 ريال بفترة سداد 60 شهرا، ولونها فضي مستعملة سيدان وأوتوماتيك، كما أنها عدد خطواتها من 50 ألف كيلومتر وحتى 59 ألف كيلومتر، ومتواجدة في الرياض ويصل إجمال سعرها 122,288 ريال سعودي.

كيفية التقديم لطلب السيارات المستعملة

يمكنك التوجه إلى شركة عبد اللطيف جميل إلكترونيا أو الذهاب إلى أحد الفروع العاملة داخل المملكة العربية السعودية، أو الاتصال على رقم خدمة العملاء المجاني 8002442211 لتحصل على السيارة التي تناسبك أو المزيد من الاستفسارات والمعلومات الهامة لعروض السيارات الجديدة أو السيارات المستعملة بدون مقدم، فشركة عبد اللطيف جميل من أقوى وأهم الشركات داخل المملكة التي توفر تمويلات وعروض سيارات بدون كفيل ولا تحتاج إلى دفعة أولى فقط قم باختيار سيارتك.