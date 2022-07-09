نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سيارة الأناقة العالية” أهم مواصفات سيارة لادا نيفا وعيوبها في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة لادا نيفا تعد هذه السيارة التي يطلق عليها الوحش الروسي هى الرائدة في الأسواق العالمية، حيث يهتم باقتنائها الكثير من الأشخاص الذين يهتمون بالأناقة والإمكانيات العالية والشكل، والتي اشتهرت في جميع في جميع الأسواق العالمي، كما أنها الأكثر مبيعا في هذا العام وذلك لاحتوائها على مميزات ومواصفات ممتازة، بالإضافة إلى أنها تعتبر صديقة البيئة ويعتمد عليها في المشي في الطرقات الوعرة، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نعرض لكم أهم ما يميز هذه السيارة والمواصفات وكل ما يتعلق بها.

مواصفات لادا نيفا 2022

تتميز هذه السيارة الرائعة بالكثير من المميزات التي تميزها عن غيرها من السيارات التي تماثلها وبسعر لا يقارن، ومن أهم هذه المواصفات الآتي:

تتميز السيارة لادا نيفا 2022 بالشكل العصري الجذاب فهي رياضية متعددة الاستخدامات.

السيارة لادا الرائعة تحتوي على فتحة سقف بانوراما.

تملك السيارة لادا نيفا محركة بسعة 160 سي سي بقوة 114 حصان ذات ناقل يدوي.

تحتوي السيارة لادا على إصدار ثاني للسيارة لادا نيفا 2022 بمحرك 2000 سي سي بقوة 168 حصان وناقل حركة أوتوماتيك 6 ساعات.

تحتوي على فرامل تعمل بنظام الحقن الإلكتروني ومانع الانغلاق من نوع ABS.

عجلات هذه السيارة غير قابلة للكسر وهذا لأنها مصنوعة من البلاستيك القوي.

كما تحتوي السيارة لادا نيفا على جنوط مقاس 15 بوصة.

نظام الترفيه في السيارة متطور ويدعم أنظمة كثية.

تدعم البلوتوث والاتصال بالوايف.

تملك السيارة شاحن لاسلكي.

يوجد بها مخرج USB وAUX.

لديها زر يتيح فتح السيارة بدون مفتاح.

عجلة القيادة متعددة الاستخدامات وتتيح الرد على الهاتف.

عيوب لادا نيفا 2022

بالرغم من المميزات والمواصفات والإمكانيات التي تحتوي عليها هذه السيارة لادا نيفا إلا أن توجد بها عدة عيوب، ومن أبرز هذه العيوب الآتي: