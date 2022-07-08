نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا كامري أقل من 20 ألف ريال وأخرى أقل من 10 آلاف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر تويوتا كامري من السيارات القوية والجبارة في عالم السيارات خاصة في المملكة العربية السعودية، وتعد شركة تويوتا المصنعة للسيارة المشار إليها من الشركات ذات الشعبية الجبارة في المملكة بفضل الموديلات الممتازة التي تقدمها ومنها سيارات لاندكروزر ويارس وكورولا وكورولا كروس وغيرها من تشكيلة سيارات تناسب معظم الاحتياجات في المملكة. تويوتا كامري أقل من 15 ألف ريال وحالات أقل من 10 آلاف هناك سيارة تويوتا كامري موديل 2005، قير السيارة عادي، وقود السيارة بنزين، ممشى السيارة 240 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة باللون الأخضر، استمارة الفحص منتهية من 7 أشهر سعر السيارة 20 ألف ريال سعودي.

حالة السيارة مقبولة ومن الخارج بتقييم 6 من 10 وحالة زجاج السيارة بحالة جيدة.

كذلك المصابيح الأمامية تحتاج إلى التلميع أما المصابيح الخلفية فالمصباح جهة اليسار يعاني من الكسر ويحتاج للتغيير.

السيارة تتواجد في الرياض ومحركها يعمل بالبنزين. سيارات تويوتا كامرى رخيصة وبحالات مفاجأة في المملكة العربية السعودية السيارة القادمة بسعر أقل من 10 آلاف ريال سعودي، تويوتا كامرى ممشى أكثر من 500 ألف.

وفي الوقت نفسه السيارة بسعر 8500 ريال سعودي، الاستمارة الخاصة بالسيارة منتهية منذ شهر.

البيع بالحالة، بودي السيارة به العديد من الخدوش والزجاج الخاص بها يدوي.

السيارة تحتاج إلى صيانة في المساعدين الخلفيين وتحتاج إلى في علبة الدركسون.

حالة المحرك والقير ممتازة وليست بهم أي ملاحظات. تويوتا الجبارة.. كامري في المملكة بأفضل حالات ضمن سعر أقل من 10 آلاف ريال السيارة القادمة في جدة، تحتوي على قير عادي، ممشى السيارة أكثر من 300 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة 9000 ريال سعودي، السيارة من المالك الأول.

بودي السيارة بحالة تحتاج إلى تعديل أو بالأحرى يحتاج إلى الرش لآثار الشمس المزعجة.

حالة فرش السيارة من الداخل تحتاج إلى التجديد، سعر السيارة غير شامل النقل.

حالة المحرك والمكيف جيدة جدا والاستمارة منتهية منذ عامين.

فحس السيارة متاح ولكل تكلفة الفحص على المشتري، السيارة بدون حوادث إطلاقا.

حالة الكشافات الأمامية جيدة ولكن تحتاج إلى تلميع لتعود إلى طبيعتها.

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