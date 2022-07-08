نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض سعر يارس 2021 بالتزامن مع حلول عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارة يارس 2021 من السيارات الكثيفة الانتشار في المملكة العربية السعودية، وذلك لكونها تقدم العديد من المزايا ومن بين أبرز هذه المزايا أنها سيارة بعدد ضئيل للغاية من المشكلات رغم الاستخدام المركز لها، وتعتبر يارس من السيارات ذات الفئة السعرية المناسبة لكل المواطنين بالمملكة، وتتربع السيارة على عرش السيارات الموفرة في استهلاك الطاقة. انخفاض سعر يارس 2021 بالتزامن مع حلول عيد الفطر وتعرضت السيارة لانخفاض في أسعار النسخ المستعملة منها في السوق السعودي، وهناك حالة في الرياض بسعر 50 ألف ريال.

وفي الوقت نفسه متوسط السيارة كان يتراوح قبل اقتراب حلول عيد الأضحى ما بين الـ52 إلى 53 ألف ريال.

ممشى السيارة هو 34 كيلومتر، السيارة بحالة الوكالة.

السيارة باللون الأبيض حالة الكشافات ممتازة وليست بها خدوش أو اي ملاحظات.

كذلك السيارة لا تحتوي على ملاحظات في المحرك والعضلات والبدي.

الصدام الأمامي يحتوي على رش في الوكالة. يارس 2021 حالات جيدة وأسعار مفاجأة في المملكة العربية السعودية هناك حالة في حائل بحالة ممتازة، ممشى السيارة هو 31 كيلومتر.

وفي الوقت نفسه قير السيارة اتوماتيكي، نوع وقود السيارة بنزين.

السيارة باللون الأبيض حالة السيارة من الخارج بحالة جيدة بتقييم 9 من 10.

كفرات السيارة والمحرك والعضلات والقير بحالة ممتازة وليست هناك أي ملاحظات عليهم.

حالة المصابيح الأمامية الخلفية بحالة ممتازة ولا تحتاج إلى أي تعديل أو تجديد.

السيارة بدون صدمات نهائيًا وحالة البودي الخارجي ممتازة. يارس الاقتصادية الجبارة بحالة خرافية في المملكة العربية السعودية يارس القادمة في الرياض، موديل السيارة 2021، لون السيارة أبيض ومن الداخلي بيج، ممشى السيارة 18 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه مواصفات السيارة هي ريموت طيس مقاعد قماش قير اتوماتيكي زجاج اتوماتيكي.

سعر السيارة هو 53 ألف ريال سعودي، السيارة بحالة الوكالة كما يجب أن تكون.

وتحتوي السيارة على Aux و usb، حالة المحرك والمكيف والقير ممتازة بحالة الزيرو.

كفرات السيارة ممتازة ويمكن استعمال حتى 30 ألف كيلومتر أخرى.

بودي السيارة من الخارج بدون ملاحظات، حالة كشافات السيارة الأمامية والخلفية بحالة خرافية.

المرايا الجانبية للسيارة بحالة جيدة ولا تحتوي على خدوش أو أي ملاحظات.

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