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عمر شويل - جدة كيفية شراء إطارات مستعملة للسيارة نصائح هامة لشراء أفضل إطارات لسيارتك، تعتبر الاطارات من أهم أجزاء السيارة التي لا غنى عنها، وتغيير الإطارات من الأمور التي تشغل بال الكثيرين من أصحاب المركبات، فبين كل فترة تتطلب السيارة تغير الإطارات التي تعرضت للتلف نتيجة كثرة الاستخدام وتعرضها للتأكل، ويضطر السائق إلى تغيير الإطارات في أحيان كثيرة، ويلجأ إلى شراء إطارات مستعملة تناسب الظروف المادية للمالك، ولكن هل تكون الإطارات المستعملة بحالة جيدة فيجب عليك أن تتبع نصائح هامة لكي تتمكن من شراء إطارات مستعملة للسيارة بحالة جيدة.

كيفية شراء إطارات مستعملة للسيارة

يمكن أن يتم شراء إطار واحد في حالة كان باقي الإطارات بحالة جيدة وتعرض إطار واحد فقط للتلف، فيمكن استبدال الإطار التالف فقط بسعر زهيد، بدلا من شراء أربعة إطارات وذلك لتقليل تكلفة المادية للشراء، ولو تم شراء إطار جديد سوف يتلف نتيجة الاستخدام لذا يمكن شراء إطار واحد فقط مستعمل لتقليل تكلفة الشراء المادية.

الفرق بين إطارات السيارة المستعملة والجديدة

يوجد فرق كبير بين الإطارات المستعملة والجديدة، حيث أن تكلفة الإطار المستعمل تبلغ ربع قيمة الإطار الجديد، وذلك توفير كبير في تكلفة الشراء، كما عند شراء إطارات مستعمل يمكن الحصول على موديل ممتاز وبسعر منخفض، لذا يجب أن تختار نوع ماركة لكي تكون قد حصلت على الإطار المناسب لك بجودة، يمكنها السير لمدة طويلة من دون تلف.

إطارات السيارات المستعملة

عند شراء إطار مستعمل يجب أن تحصل عليه من مكان مضمون حتى لا يتلف منك بسرعة حتى تقتني نوع ذات جودة مع دفع ثمن ليس بمرتفع.

ولكن عيب الشراء من مكان مضمون هو صعوبة الحصول على تلك الأماكن، أو الحصول على الإطار بالحجم مناسب لسيارتك خصوصا لو كانت السيارة موديل قديم.

اهم نصائح شراء إطار مستعمل للسيارة