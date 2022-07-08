ما أسباب عطل مكيف السيارة؟ قلة تبريد المكيف نصائح هامة

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عمر شويل - جدة أسباب عطل مكيف السيارة قلة التبريد، يوجد الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف قوة تبريد المكيف في السيارة، حيث تشتهر الدول العربية وخاصة دول الخليج بالطقس الحار خاصة في فصل الصيف، وينعكس أثر الحرارة المرتفعة على السيارة من الداخل والخارج، والتنقل يصبح صعب خلال تلك الفترة مع الحرارة العالية، ويأتي دور مكيف السيارة للتبريد السريع ولو لم يكن يعمل المكيف بشكل جيد يدفع مالك السيارة بالبحث عن سبب ضعف تبريد السيارة من جانب المكيف، ويجد بعض المشاكل التي تتطلب تدخل فني صيانة السيارة للتخلص من تلك الأعطال.

أسباب عطل مكيف السيارة قليل التبريد

عندما يأتي الحديث عن سبب عدم تبريد المكيف للسيارة ستأتي الكثير من الأسباب المتنوعة، التي قد يكون سبب واحد منها هو ما أدى إلى حدوث عطل في السيارة، سنتعرف معكم على عدد من أسباب تلك الأعطال.

عطل تبريد مكيف السيارة بسبب الكمبروسر

من أهم اجزاء مكيف السيارة هو الكمبروسر فهو يعد الدينامو الذي يحركه ومن أساسيات النظام داخل السيارة، لذا فحدوث أي مشكلة له تعمل على تعطيل المكيف في الحال وتجعل أداؤه ضعيف مع عدم القدرة على التبريد بشكل كبير كما كان سابقا، ويرجع السبب في تعطيل الكمبروسر هو أن عمره افتراضي ويمكن أن يتلف مع كثرة الاستخدام، لذا يجب قبل دخول الصيف عمل صيانة المكيف للتأكد من سلامة تلك القطعة فيه لتفادي قلة تبريد التكييف.

مشاكل كهربائية في نظام مكيف السيارة

مختلف أجزاء السيارة تعمل بشكل منظم بالإعتماد على طاقة الكهربائية التي تستمدها من داخل البطارية، وكذلك مكيف السيارة يستمد قوته والكهرباء من البطارية، ويمكن أن تتسبب توزيع الكهرباء في تعطيل اجزاء من المكيف مثل تلف المروحة أو الكمبروسر كما ذكرنا قبل سابق.

عطل مكيف السيارة بسبب الفريون

تبريد التكييف بالسيارة يعتمد على غاز الفريون الذي بدونه لن يخرج الهواء من التكييف ويكون ساخن وليس بارد، لذلك لا يمكن إغفال أهمية وجوده أمر لازم في المكيف، ويجب تفقده قبل دخول فصل الصيف، وتلك هي مشكلة الشائعة في أغلب تكييفات.