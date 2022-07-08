نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المواصفات الداخلية والخارجية لسيارة كيا سيلتوس 2022 مع معرفة سعر السيارة في الأسواق في المقال التالي
عمر شويل - جدة سيارة كيا سيلتوس 2022 إحدى السيارات التي انتجتها شركة كيا الكورية العالمية في إنتاج السيارات، وهي سيارة تعمل بقوة الدفع الرباعي، والتي تتمتع بالعديد من الإمكانيات المتطورة الحديثة سواء إمكانيات داخلية أو مميزات في التصميم الخارجي للسيارة، والان من خلال متابعتنا سوف نتعرف على أهم المميزات والمواصفات التي تتمتع بها السيارة بشكل تفصيلي.
مواصفات سيارة كيا سيلتوس 2022
تحتوي السيارة على العديد من المميزات التي يحتاجها أي قائد للسيارة، لذلك فقد أصبحت الاختيار الاول لهذا العام، ومن أهم المواصفات التي تتمتع بها السيارة ما يلي:
المواصفات الخارجية للسيارة
- تتميز السيارة بشكل خارجي مميز، لها شبك أنف النمر.
- كما تتمتع لخطوط من اليد الممتدة.
- تم إضافة عجلات من الألمونيوم مقاس ١٨ بوصة.
- السيارة لها شكل رياضي انيق.
- تحتوي على مسافات ليد ضوئية.
- بها مرايات ذات حركات اتوماتيكيه.
- بها شباك امامي من الكروم.
مواصفات السيارة داخليًا
- بها شاشة تعمل باللمس٨ بوصة.
- تحتوي على مكبرات صوت استريو.
- السيارة مزودة ببلوتوث.
- بها منفذ USB.
- تتميز بمقاعد مريحة، تكفي لحمولة خمسة أفراد.
- يمكن تعديل المقاعد كهربيًا.
- جميع المواد المستخدمة في التصنيع ممتازة.
مميزات محرك السيارة
- تتميز السيارة بمحرك رباعي اسطوانة بقوة 146 حصانًا.
- يتسارع المحرك في هذه السيارة بدايتًا من الصفر الى 100 كيلو متر في خلال الساعة.
مواصفات السلامة والأمان للسيارة
- تتمتع السيارة كيا سيلتوس بالعديد من المواصفات الخاصة بالسلامة والأمان، فهي تتمتع بنظام الكتروني خاص بالثبات.
- بها شدادات الأحزمة للمقاعد الأمامية.
- تتميز بنظام مراقبة الاطارات.
- مزود بها كاميرا مراقبة خلفية.
- بها نظام خاص بالتحكم الزكي بالسرعة.
- تتمتع بنظام مساعدة لسعود المرتفعات العالية.
- بها مراقبة النقطة العمياء.
- فرامل مزودة بموانع انغلاق.
- تتميز بنصائح عالية الإشعاع أمامية.
اسعار سيارة كيا سيلتوس 2022
اما عن اسعار سيارة كيا سيلتوس لهذا العام 2022 في الأسواق العربية هي كالاتي:
سعر السيارة في مصر
- سعر السيارة كيا سيلتوس للفئة الأولى LX سعرها قد يصل إلى 000,345 جنيه مصري، 82,506 ريال سعودي
- أما عن سعرها للفئة الثانية S فقد يكون سعرها هو: 361,000 جنيه مصري، 82,506 ريال سعودي.
- سعر السيارة الفئة الثالثة EX يصل سعرها الى 408,000 جنيه مصري، 97,507 ريال سعودي.
- أما عن سعر الفئة الرابعة SX يصل إلى 423,000 جنيه مصري، 101.258 ريال سعودي.
- وسعر اخر فئة من هذه السيارة هي الفئة الخامسة Nightfall بسعر 455,000 جنيه مصري، 108.758 ريال سعودي.
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