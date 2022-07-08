نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء سيارة مستعملة بالتقسيط من عبد اللطيف جميل بدون مقدم في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء سيارة مستعملة بالتقسيط وبدون مقدم هو أمر يهم شريحة كبيرة من المواطنين الذين يرغبون في الحصول على سيارة مناسبة تتكافأ مع امكانياتهم، حيث تعد السيارات وسيلة النقل الأكثر انتشارا في العصر الحالي وتؤثر بصورة كبيرة على أسلوب الحياة العامة للفرد، وقد وفرت المملكة العربية السعودية لأبنائها خدمة الحصول على السيارات بنظام التقسيط حتى في حالة عدم امتلاكهم لثمن السيارة حيث يمكنهم الحصول عليها بدون مقدم أو فوائد، وتمتاز السيارات المستعملة بأنها تقدم سعر منخفض يلبي حاجة المشتري وتقدم له أفضل عرض مقابل السعر وتكفيه عناء شراء سيارة جديدة قد لا يقدر على تكلفتها.

عروض شركة عبد اللطيف جميل تقسيط السيارات المستعملة

● تعتبر شركة عبد اللطيف جميل التي تأسست سنة 1945 في السعودية من أكبر الشركات بالمملكة حيث يمتد نشاطها خارج المملكة ليصل إلى 30 دولة حول العالم وهي تقدم خدمات التمويل على السيارات بمختلف أنواعها وماركاتها سواء كانت سيارات جديدة أو مستعملة، للعملاء داخل المملكة عن طريق أنظمة متعددة مثل نظام المرابحة ونظام التأجير التمويلي.

● وتمتاز شركة عبد اللطيف جميل بأنها تتيح سيارات بالتقسيط على 60 شهر بدون مصاريف إدارية بأقساط مخفضة تناسب الجميع، فضلا عن أنها بدون مقدم أو وسيط، ويكون هذا كله متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية.

شروط تقسيط سيارة مستعملة من عبد اللطيف جميل

● يشترط أن يكون المشتري من العاملين في أحد قطاعات الدولة الحكومية أو العسكرية أو يكون عاملا بالقطاع الخاص، مع دخل شهري من هذا العمل يزيد عن 3000 ريال سعودي.

● يشترط أن يكون المتقدم بالطلب قد أمضى مدة لا تقل عن شهر في الوظيفة الحكومية وثلاث أشهر في وظيفة القطاع الخاص.