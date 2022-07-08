سيارات كيا بدون مقدم وأول قسط مجاني من شركة عبد اللطيف جميل

سيارات كيا بدون مقدم، العديد من الأفراد يبحثون عن أفضل سيارات لهذا العام وتكون حديثة وبسعر في متناول الأيدي، وعلى ذلك قامت أحدى شركات التمويل وهي شركة عبد اللطيف جميل بتقديم عروض متنوعة وجبارة من عروض سيارات 2022 الجديدة والتي يوجد بها الكثير من الكماليات التي يبحث عنها الفرد، حتى تتناسب مع إمكانياته وتقديم كل ما هو في صالح خدمة الفرد من المواطن السعودي والمقيم داخل المملكة العربية السعودية.

في حين أن البعض الأخر من الأفراد يود الحصول على سيارات مستعملة لموديل معين، سيارة مستعملة بدون كفيل، وقد قامت أيضا شركة عبد اللطيف جميل بتوفير هذا من خلال أفضل عروض السيارات المستعملة وتقديم نخبة متنوعة من السيارات المستعملة للكثير من الموديلات وبأسعار خيالية، ويتم أخذها من خلال تمويل تقدمه الشركة ليكون متناسب مع الراتب الشهري وتوفير كل الخدمات التمويلية للسعوديين والوافدين داخل المملكة.

سيارات كيا جديدة بدون مقدم

تقدم شركة عبد اللطيف جميل السعودية سيارات كيا موديل 2022 بدون مقدم وأول قسط بعد 30 يوما من استلامك للسيارة، ومن أهم مزايا تمويل السيارة أنها سوف تكون بدون كفيل وبدون دفع أي مصاريف إدارية، والقسط الأول مجاني، كما أن التمويل معتمد من هيئة الشريعة الإسلامية، تمويل للمتقاعدين بدون كفيل، ومتوفر للكثير من الأفراد المواطنين والمقيمين الموظفين براتب شهري لا يقل عن 3000 ريال، ولكن وفق بعض الشروط المطلوبة.

شروط الحصول على سيارات كيا

للموظفين براتب 3000 ريال.

بدون كفيل في حالة وجود سجل ائتماني نظيف.

للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي.

للموظف الحكومي إذا كان على رأس العمل لمدة شهر.

الموظف بالقطاع الخاص يكون على رأس العمل لمدة ثلاثة أشهر.

العمر من 21 عاما.

طريقة التقديم لسيارات كيا

سوف تقم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل واختيار السيارة المختارة من خلال السيارات المعروض داخل التمويل وهم، ريوم، بيجاس، سونيت، سيراتو، سيلتوس، ومعرفة مواصفاتها وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة من الهوية وصورة الإقامة، ورخصة القيادة والعنوان الوطني، كشف حساب بنكي لثلاثة أشهر، أو شهادة من التأمينات للمتقاعدين، وتعبئة نموذج طلب الحصول على سيارة كيا من خلال الشركة، وإذا أردت أن تحصل على المزيد من المعلومات والاستفسارات يمكنك الاتصال على الرقم المجاني لشركة عبد اللطيف جميل 8002442211 طوال أيام الأسبوع.