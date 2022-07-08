نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة تويوتا ايجيبت مواصفات سيارة تويوتا كورولا الجديد وأسعارها في المقال التالي
أطلقت شركة تويوتا إيجيبت وهي شركة سيارات، والوكيل الوحيد لسيارات تويوتا في جمهورية مصر العربية، عدد تسعة فئات السيارة تويوتا كورولا سيدان الحديثة، موديل 2022، وكما هو معلوم أن سيارات تويوتا من السيارات الصنع الياباني الأصلي، ولها شعبية كبيرة، وعدد كبير من الأشخاص مالكي السيارات لا يفضلون أي نوع من السيارات سوى اصدارات شركة تويوتا، سيارات تويوتا كورولا إصدارات عام 2021 قد حصلت على نسبة مبيعات كبيرة، وتكون الأكثر مبيعًات في السيارات الملاكي في جمهورية مصر العربية، وبعد ما حققته من نجاحات في العام الماضي قامت بإصدار عدد فئات من النسخة الجديدة 2022 بتحديثات ومميزات كثيرة جدًا، وقامت بتزويد وسائل أكثر أمانًا للحفاظ على سلامة الأشخاص في السيارة، حيث تعمل الشركة على الفوز برضا العملاء لتظل سيارات تويوتا الأفضل والاختيار الأول للأشخاص، وأيضًا تكون بأسعار مناسبة بالنسبة للميزات العديدة التي تتميز بها السيارة.
مميزات سيارة تويوتا كورولا الجديدة
للسيارة العديد من المميزات التي قامت الشركة بإضافتها إليها، وذلك حتى تحقق نجاح كبيرًا في هذا العام، ومن هذه المميزات الكثيرة لما يأتي:
- الهيكل الخارجي للسيارة يشبه الهيكل الخارجي لتويوتا كامري.
- تحمل السيارة ملامح الطراز الرياضي، وبها مجموعة من الخطوط على الأبواب مما يعطيها شكل رائع ومميز.
- تتميز السيارة باحتوائها على أربعة عجلات سبورت وتكون بمقدار 17 بوصة.
- بالسيارة وسائل أمان منها، تزويدها بوسائد هواء، ونظام الفرامل بها يكون مانع للانغلاق، وتتميز بتوافر خاصية المساعدة في صعود المرتفعات.
- بالسيارة فتحة في السقف، وتكون السيارة مزودة بشاحن لاسلكي وذلك حتى يتم شحن الهواتف المحمولة.
- والسيارة تحتوي على العديد من الوسائل الترفيهية، فتكون مزودة بالبلوتوث، ودعم للاندرويد والابل، وبها تكييف.
- تحتوي السيارة على نظام المفتاح الذكي، وبها كاميرا خلفية، وحساسات لكل من الركن الخلفي والأمطار.
أسعار سيارة تويوتا كورولا في مصر
قامت الشركة بعرض قائمة الأسعار الجديدة للسيارة لتكون أسعار فئات السيارة:
- الفئة الأولى يدوي بمبلغ 357000 جنيه مصري.
- والاتوماتيك من الفئة الأولى يكون بسعر 390000 جنية مصري.
- الفئة الثالثة 393000 جنيه مصري.
- الفئة الرابعة تصل لمبلغ 425000 جنية مصري.
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