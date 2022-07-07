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عمر شويل - جدة عروض أسعار سيارة جيلي كول راي 2023 وخصم على جميع الفئات بمناسبة عيد الاضحى، نقدم لكم اليوم أحدث عروض الوعلان على أسعار طراز سيارات كول راي من جيلي الصينية، حيث شهدت الأسابيع الماضية طرح ثلاث فئات لهذا العام من طراز كولراي ووصلت جميعها إلى السعودية، وتبدأ بالفئة القياسية بيسك 2023، ثم فئة كومفورت، وأخيراً فئة جي اف بلاس بتجهيزات فل أوبشن. نقدم لكم اليوم أبرز المواصفات والاختلافات الموجودة في جميع فئات جيلي كولراي الجديدة 2023، كما نكشف لكم عن أسعار تلك الفئات ضمن عروض الوكيل الوعلان والمستمرة إلى ما بعد عيد الأضحى.

أسعار فئات جيلي كول راي 2023

تتوفر فئة بيسك القياسية من سيارة جيلي كولراي موديل 2023 الآن بسعر 71 الف و 225 ريال ضمن عروض الوعلان، وهي تأتي بمحرك دفع أمامي 3 سلندر حجمه 1500 سي سي يولد قوة 174 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك 7 سرعات مع صرفية وقود ممتازة للماكينة بمعدل 17.8 كم لكل لتر. السيارة عملية بشكل كبير ولا تحتوي على تجهيزات ترفيهية كبيرة فهي مزودة بمقاعد مخمل، حساسات وكاميرا خلفية، عدد 2 وسائد هوائيه، إضاءات هالوجين، مكيف أوتوماتيك، سنتر لوك وزجاج بتحكم كهربائي.

أما الفئة المتوسطة من جيلي موديل 2023 طراز كولراي وهي فئة كومفورت فقد تفوقت على فئة بيسك من حيث بعض المواصفات، فعلى سبيل المثال تأتي تلك الفئة بعدد عدد أربعة وسائد هوائيه بدلاً من اثنين، مقاعد جلدية بدلاً من المخمل، هذا بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما. أم بالنسبة لمواصفات الماكينة فهي نفس المواصفات الموجودة في المحرك الخاص بفئة بيسك، وقد بلغ سعر جيلي كول راي كومفورت 2023 الآن 78 ألف و125 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض كولراي 2023 الوعلان

أما الفئة الأخيرة والأكثر تجهيزاً من جيلي كول راي الجديدة فئة اف جي بلس، فقد توفرت بسعر 88 ألف و935 ريال شامل الضريبة لدى الوعلان للسيارات. تأتي فئة جي اف بلاسبنفس المحرك ولكنها تتفوق على الفئتين السابقتين بحساسات أمامية مع الحساسات الخلفية، كاميرا محيطية 360 درجة، اضاءات ليد بدلاً من الهالوجين، جنوط مقاس 18 انش بدلاً من 17 انش + إطارات فاخرة. كما أن تلك الفئة مزودة بنظام تثبيت سرعة، إمكانية الدخول الذكي بالريموت، إمكانية تبريد وتدفئة المقاعد + تحكم كهربائي، ستائر جانبية، بالاضافة إلى نظام التحذير في المناطق العمياء.