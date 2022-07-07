نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات للتنازل لظروف السفر والبعثات الخارجية والقروض بدون مقابل أو شروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات للتنازل لظروف السفر والبعثات الخارجية والقروض بدون مقابل أو شروط، تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا كورولا 2022 نص فل طالع عدادها 14000 كم، الماكينة 3 اسطوانات حجمها 1500 سي سي تولد قوة 119 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. السيارة معها تأمين شامل خمس سنوات، تم إضافة تظليل عازل حراري + أرضيات جلد رياضي + تلبيس للمقاعد. التجهيزات الأساسية: نظام تثبيت سرعة، دخول السيارة بالريموت، إكسسوارت كروم، مقود رياضي متعدد الاغراض، حساسات وكاميرا خلفية، بلوتوث، أبل كار بلاي، مكيف يدوي، شاشة ترفيه، وسائد هوائيه، مقاعد مخمل، جنوط مقاس 16 انش. السيارة متوفرة بالرياض للتنازل بسبب ابتعاث خارج المملكة والتقبيل على بنك الراجحي بدون مقابل، قيمة القسط الشهري 1082 ريال ويبلغ إجمالي المبلغ المتبقي حوالي 79 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتنازل لظروف السفر

تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي سوناتا 2020 سمارت طالع عدادها أربعين ألف كم، الماكينة 4 اسطوانات حجمها 2000 سي سي تولد قوة 192 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. التجهيزات الأساسية: نظام تثبيت السرعة، فرامل مانعة للانغلاق، دخول ذكي بالريموت، تشغيل بصمة، مكيف أوتوماتيك، بلوتوث، جنوط 17 انش، منافذ للشحن والطاقة، شاشة ترفيه، حساس كفرات، مقاعد مخمل، حساسات خلفيه، مصابيح ليد، سقف بانورامي، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات. السيارة متوفرة بنجران للتنازل بدون مقابل على الراجحي بسبب قرض عقاري، قيمة القسط الشهري 1426 ريال على 50 سنوات تم سداد منها 12 قسط ومتبقي سداد أقساط 4 سنوات.

تتوفر للتنازل سيارة دودج تشارجر موديل 2021 طالع عدادها قليل للغاية لا يتعدى ألفي كم، الماكينة 6 اسطوانات حجمها 3600 سي سي تولد قوة 300 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. التجهيزات الأساسية: حساسات وكاميرا خلفية، مصابيح ليد، أنوار نهارية + أنوار ضبابية، نظام ملاحة، مكيف متعدد المناطق، مقاعد مخمل، جنوط 20 انش، إمكانية تبريد + تدفئة + نظام ذاكرة + تحكم كهربائي بالمقاعد، نظام تثبيت سرعة، دخول ذكي + تشغيل بصمة، تشغيل السيارة عن بعد، نظام ذاكرة للمقاعد، شاشة ترفيه، فرامل ABS، أوامر صوتية + أبل كار بلاي + أندرويد أوتو، شاشة عدادات، إمكانية التحكم من الدريكسون، فتحة سقف، نظام المساعدة في المرتفعات. السيارة متوفرة للتنازل لظروف السفر والخروج النهائي والتقبيل على مصرف الراجحي بقسط شهري 2200 ريال، تم سداد دفعة أولي بقيمة 7500 ريال وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة حوالي 40 ألف ريال.

سيارات للتنازل تقسيط بدون مقابل

تتوفر للتقبيل سيارة geely tugella فل كامل موديل 2022 طالع عدادها ستة آلاف كم، الماكينة 4 اسطوانات حجمها 2000 سي سي والجيربوكس أوتوماتيك، تم إضافة عازل حراري بضمان 10 سنوات + حماية واجهة السيارة بالكامل مع الرفارف بضمان 7 سنوات، كما تم إضافة نانو سيراميك لكامل السيارة بضمان 3 سنوات ومثلها للهيكل الداخلي من البودي بالاضافة إلى نانو سيراميك للجنوط أيضاً. السيارة متوفرة للتقبيل لدواعي السفر بدون مقابل لدي شركة إمكان بمدينة الرياض، قيمة القسط الشهري 2295 ريال على 5 سنوات تم سداد 6 اقساط منها ومتبقي 54 قسط، تم سداد دفعة أولي 3500 ريال بينما تبلغ قيمة الدفعة النهائية 33 ألف ريال.

المواصفات الرئيسية للسيارة: مقاعد جلد، حساسات أمامية وخلفية، جنوط 20 انش، ليد، كاميرا خلفية، نظام تثبيت سرعة، مقود رياضي متعدد الاغراض،دخول ذكي + تشغيل بصمة، مكيف أوتوماتيك، فرامل ABS، نظام تحذير مغادرة المسار، مساعد اصطفاف، سقف بانوراما، نظام ذاكرة للمقاعد، اطارات فاخرة، نوافذ كهربائية + سنترلوك، صندوق خلفي كهربائي، بلوتوث، 8 مكبرات الصوت، نظام مزدوج لتبريد وتدفئة المقاعد وغيرها من التجهيزات المُميزة.