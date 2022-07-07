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تعتبر سيارة هوندا سيتي 2022 Honda City سيارة سيدان فاخرة تعرف على أهم مميزاتها وعيوبها هوندا سيتي 2022 هي الخيار الأفضل لمحبي السيارات من فئة سيدان، حيث تجمع ما بين التصميم الفاخر الأنيق والمواصفات المثالية على الطرق، فهي من المركبات التي تمنح السائق التحكم الكامل بالسيارة، بما يضمن الثبات والسرعة في آن واحد، وتعد شركة هوندا اليابانية من رواد صناعة السيارات والمحركات بشكل عام، وذلك منذ بداية تأسيسها في عام 1948، وقد تطورت لتنتج أقوى أنواع المحركات وتحسين عملها مما يحسن من كفاءة السيارة، وتوفير احتياجات السائق والركاب في السيارات الجديدة والمتطورة، تعرف على أهم مواصفاتها ومميزاتها وعيوبها.
سيارة هوندا سيتي 2022 Honda City
تتميز سيارة هوندا سيتي موديل عام 2022 بتصميم جذاب وفاخر، كما تتمتع بالكماليات والرفاهيات العصرية، مما يجعل سعرها يتناسب مع ما تتمتع به السيارة من مواصفات ميكانيكية عالية الجودة، إلى جانب مميزات ومواصفات الأمان السلامة التي توفرها شركات هوندا حفاظًا على سلامة السائق والركاب، وذلك إلى جانب التجهيزات الداخلية لتوفير الراحة طوال الرحلة.
مواصفات سيارة سيتي 2022
تتمتع سيارة هوندا 2022 بمحرك مكون من 4 اسطوانات سعته 1.6 لتر، حيث يولد قوة 123 حصان، كما أن المحرك مزود بناقل حركة أوتوماتيكي، كما يبلغ عزم الدوران 151 نيوتن/متر، إذ تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي، وما يميز السيارة أنها مزودة بمصابيح هالوجين بتصميمات أنيقة من الأمام والخلف، إلى جانب الحساسات الأمامية والخلفية، كما يبلغ قياس جنوط السيارة 19 بوصة، حيث صممت بلمسات رياضية جذابة.
مميزات سيارة هوندا سيتي 2022 Honda City
- تتمتع السيارة بمحرك مميز وإقتصادي من حيث معدل استهلاك الوقود، حيث يستهلك المحرك ما يعادل 6 لتر/متر.
- وزن السيارة الكبير بالإضافة إلى نظام التعليق بالسيارة يتحكمان في ثبات السيارة حتى في السرعات العالية.
- كما تتميز المقصورة الداخلية بالاتساع مما يعزز من راحة الركاب في المقاعد الخلفية والأمامية كذلك.
- وتصميم السيارة الخارجي يضفي المزيد من الأناقة ويعد من أهم مميزات سيارة هوندا سيتي 2022 السيدان.
- تتناسب مع الطرق الوعرة نسبيًا حيث ترتفع عن الأرض بمعدل 15 سم.
- وتضم السيارة ميزة عزل صوت المحرك واستخدام زجاج عازل للصوت من أهم مميزات السيارة لتوفير أجواء هادئة أثناء القيادة.
عيوب هوندا سيتي 2022
- وفرت السيارة مساحة وفيرة للركاب في المقصورة الداخلية مما أثر على مساحة التخزين الخلفية.
- لا يتوفر بالسيارة نظام الركن الذكي.
- ندرة قطع الغيار الخاصة بالسيارة في الأسواق.
- وتعاني السيارة من ضعف معدل التسارع.
- التحكم اليدوي فقط بالمقاعد الأمامية.
جمعنا لكم أهم مواصفات سيارة سيتي موديل 2022 الجديد، بالإضافة إلى أهم مميزاتها وعيوبها، تابعونا لمعرفة المزيد حول كل ما هو جديد بعالم السيارات.
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