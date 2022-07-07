نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على سيارة تويوتا كورولا بالتقسيط..عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بمواصفات جبارة من عبد اللطيف جميل في المقال التالي
عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بمواصفات جبارة من عبد اللطيف جميل، قدمت شركة عبد اللطيف جميل عرض من أهم وأبرز عروض السيارات في العالم كله، كما تعتبر شركة عبد اللطيف جميل من أفضل الشركات التي تقم بتصدير واستراد وبيع جميع انواع السيارات بأقل الأسعار، كما أنها تتميز أيضًا بأفضل العروض الموجودة في المملكة العربية السعودية، وتعتبر سيارة تويوتا من أحسن السيارات التي أصدرتها الشركة اليابانية شركة تويوتا في تلك السنة، وذلك نسبةً لوجود العديد من التقنيات والخاصيات المتحضرة والفخمة وأيضًا يوجد بها جميع طرق الأمان والكثير من طرق المتعة والترفيه.
عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022
سوف نقدم لكم مواصفات عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من عبد اللطيف جميل
- قامت الشركة المشهورة شركة عبد اللطيف جميل بتقديم أفضل عروض تمويل سيارات تويوتا كورولا 2022 الحديثة.
- ويتيح سداد مبلغ السيارة على مدار خمس سنوات ويتم سداد تلك المصاريف على دفعات شهرية .
- وقيمة القسط الشهري تبلغ حوالي 6 ألاف ريال سعودي ومقدم السيارة تصل إلى 39 ألف. 424 ريال .
- أما بالنسبة قيمة أخر دفعة فتصل إلى 31 ألف. و720 ريال، أما سعر السيارة الكامل يبلغ حوالي 79 ألف. و300 ريال.
مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022
تحتوي سيارة تويوتا كورولا 2022 على العديد من المواصفات والمميزات التي قد تميزها عن غيرها من السيارات وهي:-
- سيارة تويوتا كورولا 2022 مزودة بمحرك قوي تبلغ سعته حوالي 1600 سي سي وبالنسبة لنوعه فهو من النوع 74.
- تبلغ عزم دوران السيارة حوالي 154 نيوتن متر.
- تعمل سيارة تويوتا كورولا 2022 بقوة دفع مقدار ها تصل إلى 120 حصان يصنع في كل دقيقة 6 ألاف لفة.
- تبلغ أقوى سرعة من سرعات السيارة حوالي 190 كيلو متر للساعة الواحدة.
- تشتغل السيارة بإمكانية السحب الأمامي لجميع عجلات السيارة.
- تحتوي سيارة تويوتا كورولا 2022 على قير حركة كهربي يعمل أوتوماتيكيًا.
عيوب سيارة تويوتا كورولا 2022
- تعتبر السيارة بطئة فهي تستغرق فترة من الزمن لا تعتبر صغيرة.
- لكون سيارة تويوتا كورولا 2022 حديثة جدًا ومتطورة للغاية فذلك أدى إلى ارتفاع قطع غيارات السيارة.
- تعد تلك السيارة مرتفعة الثمن قليلًا نسبةً لباقي السيارات الأخرى، قدرة السيارة على الإنارة ضعيفة نوعًا ما.
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