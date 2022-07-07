اسعار سيارات رخيصه مستعملة نيسان باترول بالإمارات فرصة للشراء

اسعار سيارات رخيصه بالأمارات، يوجد في الإمارات الكثير من الأماكن التي تعرض سيارات مستعملة للبيع بأسعار متفاوتة ما بين المرتفع والمنخفض، ومع البحث عن سيارات رخيصة تتوافق مع الحالة المادية للمشتري جمعنا لكم الكثير من السيارات المستعملة بأرخص الأسعار، ومن أفضل السيارات مستعملة الرخيصة في الإمارات سيارات نيسان سواء كانت سيدان أو دفع رباعي، والتي تناسب الطرق الوعرة والصحراوية، والتي أثبتت العلامة التجارية كشركة رائدة في إبتكار السيارات وصناعتها بدقة لخدمة كل من يرغب بها.

اسعار سيارات رخيصه مستعملة بالأمارات

سيارات مستعملة بحالة جيدة أمر يهم كل من يبحث عن سيارة بها مزايا كثيرة والسعر منخفض، فتحتل نيسان المركز الثالث من ضمن قائمة السيارات الشهيرة والرائجة داخل الإمارات المتحدة، ولقد ظهرت نيسان بأكثر من طراز مختلف، وتتربع على عرش السيارات الكهربائية، لذا لقد أختارناها لكم لكي تكون من أبرز سيارات مستعملة بسعر رخيص في الإمارات.

سعر سيارة نيسان باترول مستعملة

سيارة باترول من نيسان متوفرة للبيع بسعر خيالي، تحتوي السيارة على مميزات كثيرة تجعل لديك الرغبة في الشراء، سيارة قوية قدرة على التحكم في الطريق، قفل يدوي مختلف محكم الغلق، كما يتوفر بالسيارة فتحة سقف مع تغيير القابض، متواجدة السيارة مع المالك في مدينة دبي.

سيارة نيسان باترول من طراز عام 2004، نوعية GCC Specs. كما قد تم قيادة السيارة المسافة المقطوعة لها سجلت الشاشة قراءة بنحو 220 ألف كيلو متر. محرك السيارة بحالة ممتازة يعمل بالبنزين مع توفير في الإستهلاك. محرك السيارة يعمل بقوة 6 سيلندر محرك قوي. عدد أبواب السيارة أربعة أبواب. تأتي السيارة بالكثير من مزايا الأمان والمواصفات الداخلية والخارجية الرائعة. سعر السيارة نيسان باترول طراز 2004 مستعملة يلبغ 33 ألف درهم.

مستعمل سيارة نيسان باترول 2002 في دبي

نيسان باترول من أفضل سيارات دفع رباعي في كل الموديلات، مميزات السيارة المعروضة للبيع، تأخذ السيارة من الخارج لون أبيض ليس بها عيوب خارجية على الهيكل الخارجي.