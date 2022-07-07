نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستعود جديدة.. تنظيف داخلية السيارة من البقع والاصفرار والاوساخ مهما كانت حالتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأهتمام بنظافة السيارة ومظهرها شئ في غاية الأهمية، سواء كان التنظيف للجسم الخارجي، أو تنظيف داخلية السيارة فكلاهما أمران ضروريان لابد من تطبيقها من فترة لأخرى، لذلك من خلال مقال اليوم سوف نعرض أفضل وأسهل الخطوات التي تساعدك في قيامك بهذه المهمة بنجاح، دون إهدار للوقت أو بذل مجهود كبير.

تنظيف داخلية السيارة

إذا كنت تظن أن التنظيف الداخلي لسيارتك أمر معقد، ويحتاج إلى الأماكن المتخصصة لغسل السيارات فأنت على خطأ، حيث يمكنك التعقيم والتنظيف لكافة الأجزاء الداخلية لها، كل هذا بخطوات سهلة للغاية، وفقًا لما يلي:

تنظيف الأتربة والأوساخ العادية

هناك طرق عدة تستطيع من خلالها إزالة الأتربة والأوساخ العالقة داخل سيارتك، وتعد الخطوة الأولى هي إستخدام المكنسة الكهربائية وخاصة الجزء الصغير المخصص لشفط الأتربة من الأماكن الضيقة، وتمريرها على جميع الأجزاء، بدايةً من الأرضية وحتى الكراسي والسقف والأماكن الضيقة، ثم عليك بإحضار مقدار نصف لتر من الماء، مخلوط معه كوب كبير من الخل، والقليل من من المنظف الخاص بأقمشة السيارات، وقم بفرك جميع أجزاء السيارة بفرشة ناعمة، ثم بعد ذلك أحضر قطعة قماش نظيفة لمسح آثار الخليط بالكامل، وأترك السيارة مفتوحة قليلًا حتى تجف من الداخل جيدًا.

تنظيف البقع الزيتية والشحوم

إذا كان الأمر لا يقتصر على مجرد الأتربة، وتحتاج إلى طرق تساعدك في تنظيف البقع التي يصعب إزالتها بالطرق العادية مثل بقع الزيت والشحم، ينبغي عليك القيام بشراء مذيب الطلاء، فهو بمثابة الحل السحري والأمثل للبقع الصعبة، كل ما عليك هو إضافة كمية متوسطة منه على إسفنجة، ثم قم بدعك المكان المتسخ بالزيت والبقع الشحمية وإتركه قليلًا على البقعة، ثم مسحها بمنشفة نظيفة وسوف تلاحظ إختفاء آثار البقع بالكامل، وقم بتكرار تلك الخطوة على جميع أجزاء السيارة حتى تصبح نظيفة تمامًا.

في نهاية مقال تنظيف داخلية السيارة، عرضنا لكم اليوم كيفية التنظيف الداخلي بالكامل، سواء كان من الأتربة والأوساخ سهلة التنظيف أو البقع الصعبة والعنيدة، عليك بتطبيق الخطوات السابق ذكرها للاستمتاع بسيارة نظيفة ذات مظهرًا مميزًا داخليًا وخارجيًا.