نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار سيارات تويوتا الجديدة وأفضل الفئات المتواجدة في الأسواق بمواصفاتها .. تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار سيارات تويوتا الجديدة ومواصفاتها مع الفئات المتوفرة في الأسواق، حيث إن شركة تويوتا من الشركات التي تم تأسيسها كشركة تابعة لدولة اليابان عام 2017، والتي يقع مقرها الرئيسي في آيتشي، وفي العام التالي للتأسيس حصلت الشركة على المركز السادس بين شركات العالم من حيث الإيرادات، حيث تقوم الشركة بإنتاج ما يزيد عن 10 مليون سيارة سنويا.

كما أنها من الشركات الرائدة حول العالم التي تقوم بصناعة السيارات الكهربائية الهجينة، والتي تعمل بالوقود الهيدروجيني، وكانت الشركة قديما تحمل اسم تويودا وهو اسم عائلة مؤسس الشركة، و بمرور الزمن أصبح اسمها تويوتا كما نعهدها الآن والتي تعني حقل الأرز الخصيب في اللغة اليابانية، ومنذ لحظة التأسيس تقوم الشركة بإنتاج سيارات جديدة كل عام ومواصفات رائعة تحظى على إعجاب محبي سيارات تويوتا.

اسعار سيارات تويوتا الجديدة في السعودية

تنتشر سيارات تويوتا بكافة فئاتها بشكل كبير في المملكة العربية السعودية، وخلال هذا العام تم إصدار بعض الفئات الجديدة التي لها إمكانيات عالية ومواصفات رائعة.

وسوف نوضع أنواع وفئات السيارة تويوتا حتى يتمكن هواة شراء السيارات من معرفة الأسعار بكل سهولة.

تويوتا كورولا 2022

تتشابه سيارة تويوتا كورولا بشكل كبير مع سيارة هوندا سيتي، والتي يبلغ سعر الفئة الأعلى منها 100740 ريال سعودي.

بشكل كبير مع سيارة هوندا سيتي، والتي يبلغ سعر الفئة الأعلى منها 100740 ريال سعودي. كما تتميز سيارة تويوتا كورولا بوجود محركات سعة 1.5، 1.8، 2 لتر.

بالإضافة إلى غطاء عازل للصوت والحرارة.

حيث يبدأ سعر السيارة من 75555 ريال سعودي حتى 100740 ريال سعودي.

سعر تويوتا جرانيفيا 2022

قامت تويوتا بتوفير خيارات متنوعة لمحبي تويوتا جرانيفيا بسعة 2.8 لتر، 3.5 لتر.

بتوفير خيارات متنوعة لمحبي تويوتا جرانيفيا بسعة 2.8 لتر، 3.5 لتر. أما عن المصابيح الأمامية فهي من النوع LED، وتم تزويدها بمدخل Aux.

كما يختلف سعر السيارة باختلاف النسخة حيث تبدأ الأسعار من 203320 ريال سعودي حتى 209300 ريال سعودي.

تويوتا افالون 2022

نزلت سيارة تويوتا افالون 2022 إلى الأسواق تنافس بقوة مع شيفروليه امبالا، حيث تتمتع افالون بأن زجاجها الأمامي عازل للصوت والحرارة، بالإضافة إلى وجود ضوء في الصندوق الخلفي، ومقتبس امامي 12v، كما أنها مزودة بجهاز كشف حركة المجسم.

اسعار سيارات افالون