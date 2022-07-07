اسعار بي ام دبليو BMW الجديدة جميع الفئات ومواصفاتها .. تعرف عليها الآن

تزداد عمليات البحث حول اسعار بي ام دبليو الجديدة التي نزلت الأسواق السعودية سواء من حيث المواصفات أو من حيث الأسعار، ويذكر أن شركة بي إم دبليو كان الهدف الأساسي من تأسيسها هو تسهيل برامج السباق التي كانت تقام في 1972، حيث كانت تحقق نجاح كبير في هذه الفترة، وبمرور الوقت أصبحت الشركة تقوم بعمل العديد من التعديلات بشكل مستمر، وهي تتخصص في مجال السيارات الرياضية، وتتنافس شركة بي إم دبليو مع شركات أخرى مثل: تويوتا ومرسيدس، وغيرها من الشركات الأخرى التي ذاع صيتها على مدار الفترات الماضية، وخاصة في المملكة العربية السعودية، حيث يتميز الشعب السعودي بالإقبال على السيارات ذات الكفاءة والجودة العالية دون النظر إلى سعرها المرتفع.

اسعار بي ام دبليو BMW الجديدة

ماركة بي إم دبليو من الماركات التي يقبل عليها الشعب السعودي، حيث يقبل الأفراد على شراء 26 طراز في كافة أنحاء المملكة، نعرض لكم أبرز هذه الموديلات الجديدة والحديثة والتي يوجد عليها إقبال شديد مع بعض المواصفات الخاصة بكل نوع أو فئة.

سيارة بي إم دبليو X6

تتمتع سيارة بي إم دبليو X6 بتقنيات رائعة ومواصفات هائلة، أهمها: وجود غطاء عازل للصوت والحرارة، مقتبس أمامي.

سيارة بي إم دبليو إم 3

سيارة بي إم دبليو إم 3 ألمانية الصنع.

ذات محرك 473 حصان، وعزم 550 نيوتن / متر.

كما أن استهلاك الوقود يتراوح ما بين 8.3 إلى 8.8 لتر، وتبدأ أسعار السيارة من 450 ألف ريال سعودي.

اسعار بي إم دبليو الفئة الثامنة

محرك بي إم دبليو الفئة الثامنة من النوع 8A.

قوة 530 حصان، وعزم 750 نيوتن لكل متر.

كما تبلغ السيارة أقصى سرعة لها عند 250 كم في 3.9 ثانية.

يتراوح ثمن السيارة ما بين 580 ألف إلى 600 ألف ريال سعودي.

سيارة بي إم دبليو X5

توجد ثلاث فئات من السيارة بي إم دبليو X5، وقوة تبدأ من 340 إلى 523 حصان، وعزم الدوران من 400 إلى 750 نيوتن لكل متر، أما عن أسعار السيارة تتراوح ما بين 391 ألف ريال إلى 420 ألف ريال سعودي، وهناك طراز آخر يبدأ من 440 ألف ريال حتى 450 ألف ريال سعودي.