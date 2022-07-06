نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات يارس أقل من 20 ألف ريال بالسعودية وحالة مفاجأة بـ15 ألف في المقال التالي

تعتبر تويوتا يارس من السيارات الاقتصادية المتميزة في المملكة العربية السعودية، وهناك الكثيرين في المملكة يرغبون في اقتناء سيارة يابانية بسعر أقل من 20 ألف ريال سعودي، وتقدم يارس تجربة قيادة اعتمادية وبأقل مصروفات صيانة وكذلك أقل صرفية وقود، وتتمتع السيارة المشار إليها بمزايا أمان جيدة بالإضافة إلى أنها تحتوي على مساحات تخزين كثيرة، كذلك الشنطة الخلفية الخاصة بها تحتوي على مساحة جيدة لحمل الأمتعة بحجم 500 لتر تقريبًا. سيارات يارس أقل من 20 ألف ريال في السعودية والحالة مفاجأة 100% هناك سيارة يارس موديل 2011، السيارة مرشوشة بالكامل والسبب تكليح السيارة.

وفي الوقت نفسه السيارة من المالك الثاني وهي بحالة عامة جيدة بتقييم 7 من 10.

كذلك المحرك الخاص بالسيارة بحالة جيدة ولا يشتكي من أي شيء ولا يحتاج إلى صيانة إلا الدورية.

السيارة باللون الأزرق وحالة كشافات وزجاج السيارة جيدة باستثناء الكشافات الأمامية تحتاج إلى تلميع.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على قير عادي يدوي ويعمل بدون مشكلات ولا ملاحظات.

الفرش الداخلي للسيارة بحالة متوسطة ويمكنه الاستمرار دون تغيير إلا لاختلاف الأذواق.

سعر السيارة هو 20 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط وممشى السيارة فوق الـ200 ألف كيلومتر. تويوتا رخيصة تويوتا يارس الاقتصادية القوية وحش الطرق بالسعودية وفي الوقت نفسه هناك سيارة أخرى تويوتا yaris موديل 2011.

السيارة كذلك تأتي بقير عادي وممشى السيارة هو 283 ألف كيلومتر.

ملاحظات السيارة أنه تم تغيير مساعدات السيارة الأربع بماركة kyb.

كذلك تم تغيير المقصات الأمامية بالإضافة إلى تغيير زيت المكينة كل 3500 كيلومتر.

سعر السيارة هو 19 ألف ريال سعودي، حالة السيارة جيدة من الخارج.

السيارة باللون الأبيض وحالة الكفرات ممتازة ويمكنك استعمالها دون مشكلات.

السيارة في جدة ونوع الوقود الخاص بها بنزين، السيارة تحتوي على خدوش بسيطة. الخرافية تويوتا yaris بأسعار رخيصة وحالات مفاجأة بالمملكة هناك سيارة في الشرقية من الفئة المشار إليها من موديل 2011، تويوتا yaris.

وفي الوقت نفسه السيارة بسعر 15 ألف ريال.

ممشى السيارة هو 300 ألف كيلومتر.

السيارة باللون الأسود وحالتها من الداخل بتقييم 6 من 10.

حالة كشافات السيارة الأمامية بحاجة إلى التلميع أو التغيير. عمر شويل - جدة سيارات يارس أقل من 20 ألف ريال بالسعودية وحالة مفاجأة بـ15 ألف - ثقفني

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