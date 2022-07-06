نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص سيارات مستعملة في الكويت بـ340 درهم فيما أعلى.. تشكيلة متميزة في المقال التالي

أرخص سيارات مستعملة في الكويت ،السيارات في دولة الكويت شيء أساسي، فلابد من وجود سيارة لكل عائلة كويتية أو مقيم في الكويت، ولكن سعر السيارات الجديدة في الكويت باهظة الثمن، فيبحث المواطنون والمقيمون عن سيارات مستعملة في الكويت بحالات ممتازة للتوفير في ظل غلاء الأسعار والضرائب، نعرض مجموعة متميزة من السيارات المستعملة في السوق الكويتي بأسعار تبدأ من ٣٤٠ ريال على النحو التالي. أرخص سيارات مستعملة في الكويت ميتسوبيشي جالنت موديل ٢٠٠٤ مستعملة للبيع تعمل على محرك ٢٤٠٠ سي سي وتنتج قوة ١٥٠ حصان وقوة عزم دوران ٢٢٥ نيوتن. متر وناقل الحركة اوتوماتيك بـ ٤ سلندر.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة ٢٠٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة حولي.

السيارة بحالة جيدة جدا، أعيد دهانها جزئيا، لا توجد بها أعطال أو حوادث سابقة.

السيارة مؤمن عليها بشكل إلزامي.

تحتوي على مكيف. انذار ضد السرقة، نظام ملاحة، نظام تثبيت، نظام مانع انغلاق الفرامل، شاشة وسائط، مصابيح ضوئية، راديو، بلوتوث، ام بي ثري.

سعر ميتسوبيشي جالنت مستعملة في الكويت ٣٤٠ دينار. فورد اكسبلورر موديل ٢٠٠٨ مستعملة للبيع سيارة دفع رباعي قوية ومتينة، محرك السيارة لديه سعة لترية ٤٠٠٠ سي سي وناقل الحركة اوتوماتيك بـ ٦ سلندر، وتعمل السيارة بقوة إنتاجية ٢١٠ حصان.

موقع تواجد السيارة في منطقة الشيوخ الصناعية.

عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة ٤٠ ألف كم.

السيارة بحالة ممتازة كالجديدة، لا توجد أي إصابات او أعطال أو حوادث.

السيارة غير مؤمن عليها.

تحتوي على حساسات ركن، مكيف، بلوتوث، جميع وسائل الأمان والراحة.

سعر فورد اكسبلورر مستعملة في الكويت ٤٠٠ دينار. كيا سيراتو موديل ٢٠٠٧ مستعملة للبيع سيارة سيدان متوسطة الحجم عائلية أو شبابية، سعة محرك السيارة ١٦٠٠ سي سي وينتج قوة ١٤٥ حصان وناقل الحركة أوتوماتيك بـ ٤ سلندر.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة ١٦٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الخولي بمنطقة السالمية.

السيارة بحالة جيدة، توجد خدوش بسيطة على الهيكل، وأعيد دهانها جزئيا.

السيارة مؤمن عليها بشكل إلزامي.

تحتوي على ٥ مقاعد من الجلد، شاشة وسائط، نظام ملاحة، انذار ضد السرقة، راديو، بلوتوث، ام بي ثري، مدخل يو اس بي، نظام حماية متكامل.

سعر كيا سيراتو مستعملة في الكويت ٤٢٥ دينار. شيفروليه كابريس موديل ٢٠٠٤ مستعملة للبيع سيارة سيدان تعمل على محرك ٤٠٠٠ سي سي وتنتج قوة ٢٩٥ حصان وقوة عزم دوران ٣٣٠ نيوتن. متر مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة ٣٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الجهراء بحي العيون.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

السيارة غير مؤمن عليها.

تحتوي على سنتر لوم، مكيف جميع أنظمة الحماية.

سعر شيفروليه مابريس مستعملة في العيون ٣٠٠ دينار. عمر شويل - جدة أرخص سيارات مستعملة في الكويت بـ340 درهم فيما أعلى.. تشكيلة متميزة - ثقفني

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