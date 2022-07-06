سيارات رخيصة تويوتا لاند كروزر مستعملة سعودي استهلاك أقل قوة على الطريق

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عمر شويل - جدة يكثر البحث عن سيارات رخيصة تويوتا لاند كروزر مستعملة سعودي، تمتاز سيارات تويوتا بأنها من أقوى السيارات بكافة أنواعها سواء كانت سيارة مستعملة أو جديدة، وتحظي بإقبال كبير خاصة في الدول العربية والخليجية التي تتطلب الطرق لديها إلى مواصفات خاصة بالسيارة، حيث تحتاج سيارة متينة وتحظى بجودة عالية، كما توفر تويوتا عدد من موديلات مختلفة ترضي جميع أذواق العملاء، كما إنها سيارة قوية وكفاءة وتمتاز بقلة استهلاك للوقود، ومع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة القوية، لماذا لا تلجأ إلى تملك سيارة تويوتا لاند كروزر مستعملة؟ حيث تكون السيارة بنفس جودة السيارة الجديدة ولكن بسعر أقل وتمتلك سيارة قوية دفع رباعي بسعر معقول.

سيارات رخيصة تويوتا لاند كروزر مستعملة سعودي

من أشهر السيارات اليابانية في المملكة العربية السعودية واحتلت مرتبة عالية في المملكة العربية السعودية سيارات تويوتا لاند كروز وسيارات برادو، حيث أن النسختين من السيارات تلك تمتاز بقوتها على الطرق خاصة الوعرة منها والصحراوية، تمتاز بشكل خارجي أنيق ومن الداخل بمساحات واسعة وتجهيزات خارجية وداخلية تلبي احتياجات الطرق سواء على الرمال أو الطرق العادية.

سيارة رخيصة تويوتا لاند كروزر 2010 برادو

سيارة لاند كروزر طراز فئة 2010 من السيارات القوية على الطرق الوعرة، سيارة دفع رباعي، ناقل حركة من المحرك للمحركات أوتوماتيك بأكثر من سرعة، استهلاك للوقود أقل وهو البنزين كما يوجد دبل تانك داخلي لتخزين البنزين.

تشمل السيارة تويوتا لاند كروزر برادو شاشة كبيرة لنقل كل بيانات السيارة الهامة أمامك. كما أن السيارة بها حساسات خلفية بجودة متقدمة. تحكم في دريكسيون السيارة كما أن المقود مغطى بالجلد. لون الهيكل الخارجي للسيارة فضي رمادي. سعر السيارة تويوتا لاند كروزر برادو طراز 2010 كاش أو السعر تقسيط 22 ألف ريال.

لاند كروزر برادو مستعملة موديل 2013 بمواصفات VX

سيارة تويوتا برادو وارد الخليج عداد ممشى قليل، واسعة من الداخل، سيارة تويوتا لاند كروزر برادو دفع رباعي، تمتاز السيارة بالهيكل والتصميم الخارجي الأنيق، حيث يوجد بها فتحة سقف.