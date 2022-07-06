نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغندورة وصلت البلاد..سيارة لاند كروزر برادو 2023 اهم مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها في البلاد في المقال التالي
سيارة لاند كروزر برادو2023 اهم مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها في البلاد، أطلقت شركة تويوتا حديثًا سيارتها الجديدة وأعلنت عنها رسميًا لذلك تعد شركة تويوتا من أهم وأفضل الشركات المختصة في صنع أحسن السيارات وأفضلها، كما أعلنت الشركة عن وجود العديد من الفخامة والإمكانيات الجديدة التي أخدت من فئات وموديلات سيارات تويوتا السابقة العديد من الخاصيات ولكن بعض ما تم تطورها لتظهر لنا بهذا المظهر الرائع والجذاب، كما أن سيارة تويوتا من أكثر السيارات التي يفضلها الكثير من الأشخاص وأولئك الأفراد ينظرون الإعلان عن موعد نزول سيارة تويوتا لاند كروزر برادو، وذلك الذي سوف نقدمه لكم اليوم إلى جانبأهم مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر برادو.
سيارة لاند كروزر برادو2023 اهم مواصفات
تتميز السيارة بوجود العديد من المواصفات الرائعة بها التي تجذب الكثير من المشترين لها وسوف نوضح بعض من مواصفات السيارة في الأتي:ـ
- لدى السيارة مظهر خارجي رائع وحديث.
- تظهر السيارة بأروع الإمكانيات الحديثة حيث يتوافر بها العديد من الوسائل التي تعاون السائق عنما يقود السيارة.
- وبها أيضًا الكثير من التقنيات الحديثة.
- تحتوي السيارة على الكثير من وسائل الأمن والسلام لتحفظ سلامة الركاب وتحميهم.
- قامت الشركة بتطوير كافة الأنظمة التي توجه السيارة لتسطيع السيارة التحرك بسهولة أكبر في جميع الطرق خاصةً الطرق المزدحة والعسيرة، ولتستطيع السيرعلى أي مظهر من مظاهر الأرض سواء كانت صخور أو غيرها.
- تزود السيارة بمحركان هايبرد تبلغ سعة أحدهما 2.5 لتر والأخر سعته 2.7 لتر.
- تعمل السيارة بنظام أبل كار بلاي ونظام أندرويد أوتو.
- تمتلك السيارة جنوط مصنوع من مادة الألومنيوم يبلغ مقاسه حوالي 19 بوصة.
موعد نزول سيارة لاند كروزر برادو 2023
- يتسأل العديد من محبي سيارات تويوتا عن موعد نزول السيارة الجديدة في الأسواق وفي انتظار الإعلان عنه.
- حيث أعلنت شركة تويوتا عن موعد نزول السيارة جميع الأسواق.
- كما أكدت نوزله في الربع الأخير من العام الحالي بدلًا من انتظار العام التالي 2023.
سعر سيارة لاند كروزر برادو 2023
- في الفترة الأخيرة أصبحت سيارات تويوتا من السيارات المنتشرة في العام كله وسوف نتعرف على سعره في الأتي:ـ
- يبدأ ثمن السيارة في السعودية من 166 ألف ريال حتي 222 ألف ريال.
- أما بالتسبة لمصر فيبدأ سعرها من 826 الف جميه حتى 1106000 جنيه.
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